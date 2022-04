Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 852 nuovi positivi e un morto in 2 giorni

Sono 852 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia (c'è anche una vittima ad Agrigento) negli ultimi 2 giorni secondo il monitoraggio dall’Asp che era in ritardo di un giorno. Oggi, infatti, l'azienda sanitaria provinciale ha diramato due bollettini in poco più di un'ora per recuperare il ritardo per ciò che riguarda la "fotografia" quotidiana sull'andamento della pandemia nel territorio.

Con l'ultima vittima registrata in ordine di tempo, il numero delle persone decedute dall'inizio della pandemia nella città dei templi sale a 49, mentre sale a 518 su scala provinciale. Processati complessivamente 1.905 tamponi. In due giorni si registrano inoltre 5 nuovi ricoveri in ospedale. I guariti in 48 ore sono stati 233.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 46 (-3). Di questi, 45 (-3) sono in degenza ordinaria. In 27 (dato stabile) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 17 (-3) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Un solo degente in terapia intensiva (dato stabile) all'ospedale di Ribera. Tra i ricoverati figurano anche 5 persone (+1) non residenti nell'Agrigentino e quindi non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune nel bollettino del 10 aprile

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.759 (+40); Alessandria della Rocca: 47 (dato stabile); Aragona: 293 (+8); Bivona: 90 (+9); Burgio: 90 (+22); Calamonaci: 32 (dato stabile); Caltabellotta: 52 (+3); Camastra: 52 (+2); Cammarata: 119 (-3); Campobello di Licata: 207 (+5); , Canicattì: 1.046 (+2); Casteltermini: 211 (+1); Castrofilippo: 89 (+7); Cattolica Eraclea: 80 (+2); Cianciana: 126 (-1); Comitini: 31 (stabile); Favara: 1.259 (+23); Grotte: 120 (+2); Joppolo Giancaxio: 33 (+5); Licata: 982 (+24); Lucca Sicula: 60 (+1); Menfi: 337 (-4); Montallegro: 63 (+4); Montevago: 70 (+1); Naro: 170 (+1); Palma di Montechiaro: 586 (+2); Porto Empedocle: 497 (+6); Racalmuto: 151 (stabile); Raffadali: 335 (+4); Ravanusa: 190 (+2); Realmonte: 171 (+5); Ribera: 223 (+10); Sambuca di Sicilia: 77 (+4); San Biagio Platani: 102 (stabile); San Giovanni Gemini: 149 (-1); Sant'Angelo Muxaro: 42 (stabile); Santa Elisabetta: 81 (+1); Santa Margherita di Belìce: 173 (+1); Santo Stefano Quisquina: 59 (+1); Sciacca: 1.041 (+36); Siculiana: 137 (+5) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 47 (+4) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (dato stazionario) migranti positivi.

I contagi comune per comune nel bollettino del 9 aprile

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.719 (+61); Alessandria della Rocca: 47 (+1); Aragona: 285 (+14); Bivona: 81 (+1); Burgio: 62 (+11); Calamonaci: 32 (+1); Caltabellotta: 49 (+3); Camastra: 50 (+4); Cammarata: 122 (+4); Campobello di Licata: 202 (+13); , Canicattì: 1.044 (+22); Casteltermini: 210 (+11); Castrofilippo: 82 (+4); Cattolica Eraclea: 78 (+10); Cianciana: 127 (+2); Comitini: 31 (stabile); Favara: 1.236 (+35); Grotte: 118 (+6); Joppolo Giancaxio: 28 (+5); Licata: 958 (+46); Lucca Sicula: 59 (+4); Menfi: 341 (+3); Montallegro: 59 (+1); Montevago: 69 (+13); Naro: 170 (+8); Palma di Montechiaro: 584 (+21); Porto Empedocle: 489 (+13); Racalmuto: 151 (+4); Raffadali: 331 (+11); Ravanusa: 188 (+13); Realmonte: 166 (+11); Ribera: 213 (+12); Sambuca di Sicilia: 73 (+13); San Biagio Platani: 102 (+9); San Giovanni Gemini: 150 (+11); Sant'Angelo Muxaro: 42 (stabile); Santa Elisabetta: 80 (+5); Santa Margherita di Belìce: 172 (-3); Santo Stefano Quisquina: 58 (+1); Sciacca: 1.005 (-19); Siculiana: 132 (+8) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 43 (+7) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (dato stazionario) migranti positivi.

(aggiornato alle 14:10)