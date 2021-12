Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 56 contagi e 2 ricoveri in ospedale di cui uno in terapia intensiva

Sono 56 i nuovi contagi da Covid-19 che si registrano in provincia di Agrigento. Boom di tamponi somministrati rispetto alla giornata precedente: sono stati 627 rispetto ai 231 delle 24 ore precedenti. I guariti sono 52 mentre ci sono 2 nuovi ricoveri in ospedale di cui 2 in terapia intensiva. Ad Agrigento ci sono attualmente 120 persone alle prese con il Covid: è il centro più colpito nelle ultime 24 ore con un incremento di 16 contagi.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ospedalizzate sono 16. In degenza ordinaria/subintensiva sono 13 (+1). Di questi, 12 (+1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 1 in un ospedale fuori provincia. Al momento ci sono 2 pazienti (+1) in terapia intensiva sempre al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 120 (+16); Alessandria delal Rocca: 2 (+2); Aragona: 6 (stabile); Burgio: 2 (-1); Calamonaci 6 (+1), Camastra 8 (-1); Cammarata: 42 (-1); Campobello di Licata: 16 (+4); Canicattì: 97 (+9); Casteltermini: 25 (stabile); Castrofilippo: 4 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Comitini: 7 (stabile); Favara: 30 (+3); Grotte: 14 (+2); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 35 (-11); Menfi: 3 (stabile); Montevago: 6 (stabile); Naro: 34 (-1); Palma di Montechiaro: 4 (-5); Porto Empedocle: 19 (stabile); Racalmuto: 9 (+1); Raffadali: 50 (-7); Ravanusa: 7 (stabile); Realmonte: 13 (+1); Ribera: 78 (+2); Sambuca di Sicilia: 11 (stabile); San Giovanni Gemini: 59 (-5); Santa Margherita di Belice: 1 (stabile); Sciacca: 11 (-1), Siculiana: 11 (stabile), 4 sono ospiti di Villa Sikania.

Sono "Covid free": Bivona, Caltabellotta, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula.

Al momento ci sono due migranti (stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.