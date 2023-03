Coronavirus, il bollettino settimanale dell’Asp: un morto e 106 nuovi contagi con 2 ricoveri in ospedale

Nella settimana che va dal 10 al 16 marzo l’Asp di Agrigento ha registrato 106 nuovi contagi da Covid-19 in tutto il territorio provinciale, in leggera diminuzione rispetto ai 117 della settimana precedente. Il comune con il maggior numero di pazienti attualmente in trattamento è Sciacca con 25 casiC’è anche una nuova vittima che porta il totale, dall’inizio della pandemia, a 682 per quanto riguarda l’intero territorio della provincia di Agrigento. Confrontando i dati con il precedente report non risultano però variazioni sui numeri dei decessi per singolo comune: non è stato quindi possibile identificare la città di appartenenza dell’ultima vittima in ordine di tempo. Nel bollettino figurano anche 2 nuovi ricoveri in ospedale e 89 guarigioni.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 17 positivi; Aragona: 5; Bivona: 1; Burgio: 1; Camastra: 2; Cammarata: 7; Canicattì: 15; Casteltermini: 1; Castrofilippo: 2; Cattolica Eraclea: 1; Cianciana: 1; Comitini: 3; Favara: 24; Grotte: 3; Licata: 8; Menfi: 19; Montevago: 1; Naro: 5; Palma di Montechiaro: 3; Porto Empedocle: 2; Racalmuto: 9; Raffadali: 5; Realmonte: 1; Ribera: 13; Sambuca di Sicilia: 1; San Giovanni Gemini: 4; Santa Margherita di Belìce: 3; Santo Stefano di Quisquina: 1; Sciacca: 25; Siculiana: 1.

Covid free: Alessandria della Rocca; Calamonaci, Caltabellotta, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Ravanusa, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Villafranca Sicula.