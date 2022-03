Coronavirus, il bollettino dell’Asp: due morti e 124 nuovi positivi con 2 ricoveri

Il Covid continua a mietere vittime in provincia di Agrigento. Altri due morti, nelle ultime 24 ore, a Licata e Palma di Montechiaro. Dall'inizio della pandemia sono 36 le persone che hanno perso la vita a Licata a seguito di un tampone positivo. A Palma invece sono 31. Su scala provinciale il numero dei morti sale a quota 475. L'ultimo report segnala anche 124 nuovi positivi a fronte di 2605 tamponi somministrati. Ci sono anche 2 nuovi ingressi in ospedale di cui uno in terapia intensiva. I guariti sono stati 160. Sono questi i dati salienti dell'ultimo bollettino dell'Asp che si riferisce al 28 febbraio, in ritardo dunque di un giorno rispetto alla consueta tabella di marcia.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 44 (-1). In degenza ordinaria/subintensiva sono 40 (-2): 19 (dato stabile) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 21 (-2) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (+1): 2 (+1) al "San Giovanni di Dio" e 1 (dato stazionario) all'ospedale di Ribera. Una persona (dato stabile) è assistita in strutture low care fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Asp, Agrigento è a 1.347 casi (-27); Alessandria della Rocca a 32 (stabile); Aragona: 116 (-33), fra cui 7 migranti ospiti di una comunità d'accoglienza, Bivona: 48 (+2); Burgio: 14 (-7); Calamonaci: 9 (stabile); Caltabellotta: 49 (stabile); Camastra: 64 (stabile); Cammarata: 284 (stabile); Campobello di Licata: 248 (+3); Canicattì: 1135 (+30); Casteltermini: 159 (+10), di cui 2 migranti ospiti in una comunità d'accoglienza; Castrofilippo: 25 (+2); Cattolica Eraclea: 38 (stabile); Cianciana: 82 (stabile); Comitini: 13 (stabile); Favara: 818 (-47); Grotte: 138 (-1); Joppolo Giancaxio: 31 (stabile); Licata: 1.219 (+9); Lucca Sicula: 3 (stabile); Menfi: 285 (-1); Montallegro: 19 (+1); Montevago: 36 (stabile); Naro: 132 (+1); Palma di Montechiaro: 763 (+5); Porto Empedocle: 458 (+9); Racalmuto: 158 (+1); Raffadali: 332 (stabile); Ravanusa: 346 (stabile); Realmonte: 84 (+2); Ribera: 270 (+1); Sambuca di Sicilia: 28 (stabile); San Biagio Platani: 73 (stabile); San Giovanni Gemini: 302 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 14 (stabile); Santa Elisabetta: 39 (stabile); Santa Margherita di Belice: 116 (-1); Santo Stefano di Quisquina: 73 (stabile); Sciacca: 731 (+2); Siculiana: 96 (+3); Villafranca Sicula: 17 (-2).

Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino ci sono 19 migranti positivi (dato stazionario).