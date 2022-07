E’ boom di contagi in provincia, il Covid torna prepotentemente alla ribalta: nel bollettino 654 positivi in 24 ore

Il Covid continua a “galoppare” in provincia con un aumento di contagi che non accenna a diminuire. Dopo gli oltre 500 casi registrati ieri, il bollettino odierno dell’Asp fa salire a quota 654 il numero di nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.471 tamponi somministrati. Questo significa che quasi uno su due dei test è risultato positivo al Coronavirus. Un dato significativo che deve indurre alla massima prudenza. Ci sono anche 2 nuovi ingressi in ospedale mentre i guariti sono stati 188.

Il focus sugli ospedali

Sono 25 (-1) gli attuali ricoverati in ospedale, di cui 24 (-1) in degenza ordinaria: 22 (-2) a Ribera e 2 (+1) ad Agrigento. Un solo paziente al momento (dato stabile) in terapia intensiva. C’è anche un soggetto ricoverato non residente in provincia di Agrigento e non compreso nel totale.

I dati comune per comune

Agrigento: 707 positivi (+50), di cui uno è un migrante ospitato presso un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 13 (+2); Aragona: 105 (+5); Bivona: 39 (+1); Burgio: 5 (+1); Calamonaci: 6 (stabile); Caltabellotta: 30 (+4); Camastra: 8 (stabile); Cammarata: 52 (+8); Campobello di Licata: 163 (+24); Canicattì: 307 (+31); Casteltermini: 71 (+25); Castrofilippo: 67 (+13); Cattolica Eraclea: 46 (+6); Cianciana: 15 (stabile); Comitini: 11 (stabile); Favara: 421 (+28); Grotte: 33 (+2); Joppolo Giancaxio: 4 (-1); Licata: 244 (+25); Lucca Sicula: 15 (+5); Menfi: 166 (+24); Montallegro: 22 (+3); Montevago: 38 (+5); Naro: 113 (+15); Palma di Montechiaro: 83 (+10); Porto Empedocle: 141 (+7); Racalmuto: 88 (+5); Raffadali: 118 (+8); Ravanusa: 31 (+2); Realmonte: 44 (+2); Ribera: 113 (+7); Sambuca di Sicilia: 50 (+5); San Biagio Platani: 29 (+1); San Giovanni Gemini: 82 (+28); Sant'Angelo Muxaro: 26 (-3); Santa Elisabetta: 39 (+9); Santa Margherita di Belice: 78 (+11) di cui uno è un migrante ospitato presso una comunità; Santo Stefano di Quisquina: 54 (dato stabile); Sciacca: 647 (+89); Siculiana: 43 (+9), Villafranca Sicula: 3 (+3).