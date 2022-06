Coronavirus, il bollettino dell’Asp: altri 289 nuovi casi di positività e un ricovero in ospedale

L’ultimo bollettino dell’Asp, sull’andamento delle infezioni da Coronavirus in provincia, indica 289 nuovi casi di positività a fronte di 862 tamponi processati in 24 ore. Numeri decisamente peggiori rispetto a quelli visti nel report precedente che parlava di 53 casi con 1.321 tamponi. C’è anche un nuovo ingresso in ospedale. Per fortuna non si registrano vittime ed il numero dei guariti è pari a 190.

Il focus sugli ospedali

Ad oggi ci sono 14 (-1) agrigentini ricoverati. Sono 12 (-1) le persone che si trovano in reparti di degenza ordinaria. Di questi, 7 (-1) si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 4 (dato stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Cè anche un nuovo paziente in una struttura fuori provincia. Sono 2 (dato stazionario) i pazienti in terapia intensiva a Ribera. Fra i ricoverati anche 2 soggetti (dato stabile) non residenti in questa provincia e pertanto non conteggiati nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 390 (+17) di cui uno è un migrante ospitato presso un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 17 (-2); Aragona: 47 (+5); Bivona: 38 (-4); Burgio: 10 (stabile); Calamonaci: 3 (+1); Caltabellotta: 11 (+1); Camastra: 15 (+2); Cammarata: 22 (+1); Campobello di Licata: 64 (-4); Canicattì: 172 (+14); Casteltermini: 45 (+6) di cui 2 migranti (dato stabile) ospitati presso un centro di accoglienza; Castrofilippo: 11 (+8); Cattolica Eraclea: 7 (stabile); Cianciana: 15 (+3); Comitini: 5 (-4); Favara: 155 (stabile); Grotte: 17 (+1); Joppolo Giancaxio: 1 (-3); Licata: 167 (+1); Lucca Sicula: 6 (stabile); Menfi: 52 (-2); Montallegro: 12 (+1); Montevago: 26 (+5); Naro: 24 (+1); Palma di Montechiaro: 46 (stabile); Porto Empedocle: 90 (+5); Racalmuto: 21 (+7); Raffadali: 75 (+1); Ravanusa: 24 (+3); Realmonte: 36 (+1); Ribera: 53 (-6); Sambuca di Sicilia: 35 (-1); San Biagio Platani: 32 (+5); San Giovanni Gemini: 23 (-2); Sant'Angelo Muxaro: 5 (-1); Santa Elisabetta: 11 (-2); Santa Margherita di Belice: 40 (+5); Santo Stefano di Quisquina: 55 (+6); Sciacca: 296 (+32); Siculiana: 28 (-1) e Villafranca Sicula: 2 (-1).

Sulle navi quarantena, in rada della costa Agrigentina, non ci sono migranti positivi al Covid.