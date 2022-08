Coronavirus, il bollettino dell’Asp: ci sono altri 3 morti e 1.027 nuovi contagi con 11 ricoveri in 3 giorni

Nell’ultimo weekend di luglio, in particolare nelle giornate del 29, 30 e 31 luglio, l’Asp, con 3 bollettini, registra 3 nuove vittime causate dal Covid a Palma di Montechiaro, Raffadali e San Giovanni Gemini. Morti che fanno salire il numero dei decessi in provincia, dall’inizio della pandemia, a quota 587. In questi 3 giorni sono stati inoltre individuati 1.027 nuovi contadi mentre negli ospedali sono entrate altre 11 persone. I guariti sono complessivamente 353. Processati 2.814 tamponi, sempre in 3 giorni.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 39 persone (+4). Di queste, 36 (+3) sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 14 (+5) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e in 19 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 3 pazienti (+1). Ricoverati anche 9 pazienti non agrigentini (-1) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 1.272 positivi (+160) con 3 migranti ospiti di in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 48 (+4); Aragona: 145 (+14); Bivona: 54 (+6); Burgio: 23 (stabile); Calamonaci: 22 (+3); Caltabellotta: 22 (-6); Camastra: 24 (+4); Cammarata: 74 (+6); Campobello di Licata: 139 (+18); Canicattì: 668 (+62); Casteltermini: 101 (+8) con un migrante in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 46 (+6); Cattolica Eraclea: 46 (+15); Cianciana: 64 (+6); Comitini: 19 (+3); Favara: 833 (+107); Grotte: 106 (+12); Joppolo Giancaxio: 28 (+4); Licata: 962 (+91); Lucca Sicula: 15 (+1); Menfi: 251 (-49); Montallegro: 22 (-3); Montevago: 49 (-3); Naro: 116 (+15); Palma di Montechiaro: 366 (+33); Porto Empedocle: 394 (+52); Racalmuto: 142 (+6); Raffadali: 296 (+46); Ravanusa: 158 (+31); Realmonte: 82 (+14); Ribera: 245 (+15); Sambuca di Sicilia: 76 (+4); San Biagio Platani: 118 (+18); San Giovanni Gemini: 121 (+5); Sant'Angelo Muxaro: 45 (+10); Santa Elisabetta: 54 (+5); Santa Margherita di Belìce: 76 (-15); Santo Stefano Quisquina: 85 (+4); Sciacca: 704 (-64); Siculiana: 86 (+16); Villafranca Sicula: 14 (+1).