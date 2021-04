Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 89 positivi, 1 vittima e 4 ricoveri

Il trend resta sempre lo stesso: 89 i positivi al Covid-19 refertati ieri dall'Asp e 90 il giorno prima. Ma nel bollettino - diramato in tarda serata - è stata inserita anche la vittima già resa nota dal sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. E la città dell'uva Italia è arrivata ad un totale di 16 decessi, mentre a livello provinciale - da quando è scoppiata la pandemia - si contano 169 lutti. Ma ci sono stati anche 4 nuovi ricoveri e gli ospedalizzati, ieri, risultavano essere 74: due in meno però rispetto al giorno precedente. Buono il numero dei guariti: 81 in 24 ore. Calano anche (-1) i ricoveri in Terapia intensiva che ieri risultavano essere 8 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 4 al "Giovanni Paolo II". In degenza ordinaria/subintensiva c'erano invece complessivamente 56 agrigentini: 43 all'ospedale del capoluogo e 13 in quello di Sciacca.

Agrigento, ieri, stando al report del bollettino Asp, aveva 201 "attualmente positivi"; Alessandria della Rocca ne aveva 15; Aragona: 17; Bivona: 16; Burgio: 19; Calamonaci: 12; Caltabellotta: 15; Camastra: 1; Campobello di Licata: 26; Canicattì: 159; Casteltermini: 43; Castrofilippo: 0; Cattolica Eraclea: 5; Cianciana: 31; Comitini: 17; Favara: 99; Grotte: 4; Joppolo Giancaxio: 3; Licata: 32. Ed ancora, Lucca Sicula: 1; Menfi: 10; Montallegro: 22; Montevago: 14; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 133; Porto Empedocle: 70; Racalmuto: 35; Raffadali: 73; Ravanusa: 16; Realmonte: 11; Ribera: 164; Sambuca di Sicilia: 4. San Biagio Platani è a quota 20; San Giovanni Gemini a 6; Sant'Angelo Muxaro a 7; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 53; Santo Stefano Quisquina: 11; Sciacca: 105; Siculiana: 65; Villafranca Sicula: 8. Restano 61 i migranti positivi sulle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino.