Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 34 i nuovi positivi, ma c'è anche una vittima non ancora conteggiata

Coronavirus, 34 nuovi casi di positività nel bollettino dell'Asp, ma c'è anche un decesso non ancora contabilizzato. Se, infatti, il report dell'Azienda sanitaria oggi indica solo 18 persone guarite e nessun ricovero o morte, è il sindaco di Santa Margherita di Belice a comunicare sui social che il virus ha fatto una nuova vittima.

"Cari concittadini - scrive - vi informo che purtroppo oggi ho ricevuto dall'Asp di Agrigento una triste notizia. La signora anziana di 82 anni risultata positiva al Covid è deceduta presso l'ospedale di Ribera. A nome mio personale e di tutta la comunità margheritese porgo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Anche rispetto al dato dei ricoveri, va detto che se cala di una unità il numero delle persone assistite in ospedale (proprio a causa del decesso), si conta un paziente in più in terapia intensiva rispetto a ieri.

La situazione negli ospedali

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 15 (-1) agrigentini. Di questi, 11 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 4 in un ospedale fuori provincia. Sono 6 (+1) i pazienti in Terapia intensiva sempre al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 31 (-5); Aragona: 4 (+1); Burgio: 3 (stabile); Camastra 8 (-6); Cammarata: 8 (+4); Campobello di Licata: 2 (+1); Canicattì: 76 (+5); Casteltermini: 14 (stabile); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Comitini: 4 (stabile); Favara: 16 (stabile); Grotte: 17 (stabile); Licata: 67 (stabile); Menfi: 5 (+4); Naro: 70 (+3); Palma di Montechiaro: 2 (stabile); Porto Empedocle: 5 (-1); Racalmuto: 5 (stabile); Raffadali: 58 (+3); Ravanusa: 5 (stabile); Realmonte: 9 (stabile); Ribera: 13 (+3); San Giovanni Gemini: 11 (+6); Santa Elisabetta: 1 (stabile); Santa Margherita di Belice: 1 (stabile); Sciacca: 22 (-3).

Sono "Covid free" Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Castrofilippo, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Villafranca Sicula.

Sono 8 (dato stabile) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.