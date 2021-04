Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 8 ricoveri in 24 ore e 59 nuovi positivi

In degenza ordinaria/subintensiva risultano ricoverati 71 agrigentini. Aumentano le presenze in Terapia intensiva che passano da 13 a 14

Otto nuovi ricoveri e gli ospedalizzati arrivano ad 89 (+1 rispetto al giorno precedente), 59 positivi su 429 tamponi processati e 78 guariti. Sono questi i numeri principali che compongono il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp di ieri, domenica 18 aprile, quando sono stati effettuati 299 tamponi.

La pressione sugli ospedali

In degenza ordinaria/subintensiva risultano ricoverati 71 agrigentini: 46 sono al "San Giovanni di Dio", 15 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 10 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Aumentano, purtroppo, i ricoverati in Terapia intensiva che passano da 13 a 14. Di questi, 10 si trovano nell'ospedale del capoluogo e 4 in quello di Sciacca. Quattro, poi, gli agrigentini che sono ospiti di strutture lowcare. Fra i ricoverati, ma non ricompresi nel totale degli 89 ospedalizzati, anche 4 (+1) cittadini provenienti da fuori provincia. Nessuno di loro è in Terapia intensiva.

L'andamento

Agrigento - secondo il bollettino dell'Asp - ha 166 positivi; Alessandria della Rocca: 18; Aragona: 4; Bivona: 24; Burgio: 12; Calamonaci: 9; Caltabellotta: 11; Camastra: 1; Cammarata: 18; Campobello di Licata: 48; Canicattì - già zona rossa - è arrivata a 300 contagiati; Casteltermini: 18; Castrofilippo: 11; Cattolica Eraclea: 76; Cianciana: 2; Comitini: 10; Favara: 217; Grotte: 10; Joppolo Giancaxio: 0. Ed ancora, Licata: 95; Lucca Sicula: 0; Menfi: 14; Montallegro: 41; Montevago: 13; Naro: 3; Palma di Montechiaro: 225; Porto Empedocle: 70; Racalmuto: 13; Raffadali: 75; Ravanusa: 41; Realmonte: 8; Ribera: 197; Sambuca di Sicilia: 15; San Biagio Platani: 13; San Giovanni Gemini: 14; Sant'Angelo Muxaro: 11; Santa Elisabetta: 3; Santa Margherita di Belìce: 47; Santo Stefano Quisquina: 2; Sciacca: 75; Siculiana: 29 e Villafranca Sicula: 2.

Sulle navi accoglienza in rada dell'Agrigentino restano 5 migranti positivi. Nel centro d'accoglienza di Casteltermini ce ne sono 2; in quello di Comitini: 3; nella struttura di Palma di Montechiaro ci sono 16 migranti contagiati e a Siculiana ce n'è uno.