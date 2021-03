Coronavirus, il bollettino dell'Asp: quattro nuovi ricoverati e un morto

Secondo i dati dell'Azienda sanitaria il deceduto è di Raffadali, dove si registrano ben 69 casi in totale. Crescono i positivi all'interno di un centro di accoglienza del capoluogo

Sono quarantasei i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Agrigento rispetto a ieri secondo l'Azienda sanitaria di Agrigento: dieci in più rispetto al dato fornito a livello nazionale dal Ministero.

Rispetto a ieri si registra inoltre un deceduto a Raffadali, e quattro nuovi ricoveri anche se in degenza ordinaria. I restanti 42 casi sono oggi assistiti a domicilio. Trentacinque le persone guarite. Sono circa 600 gli attuali positivi in provincia, di cui 90 migranti che si trovano in strutture di accoglienza tra Agrigento, Porto Empedocle e Siculiana.

Ecco i dati comune per comune: ad Agrigento ci sono attualmente 59 positivi (10 sono migranti ospitati presso il centro Sgm Tomasi); ad Aragona 14; ad Aragona 21; a Bivona 6; a Calamonaci 4; a Caltabellotta 12; a Camastra 26; a Cammarata 1; a Campobello di Licata 17; a Canicattì 22; a Casteltermini 5; a Castrofilippo 5; a Cianciana 11; a Favara 16; a Joppolo Giancaxio 1; a Licata 26; a Lucca Sicula 3; a Menfi e Montallegro 2; a Montevago 14; a Naro 3; a Palma di Montechiaro 26; a Porto Empedocle 70 (ma 58 sono migranti isolati presso le navi in rada al largo del porto); a Racalmuto 3; a Raffadali 69; a Ravanusa 4; a Realmonte 1; a Ribera 11; a San Biagio Platani 2; a San Giovanni Gemini 6; a Santa Elisabetta 3; a Santa Margherita Belice 5; a Santo Stefano Quisquina 3; a Sciacca 74; a Siculiana 43 (ma 22 sono migranti isolati presso il Villa Sikania) e 3 a Villafranca Sicula.

Sono attualmente a zero casi Burgio, Cattolica Eraclea, Grotte, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro.