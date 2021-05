Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 73 nuovi casi e 43 guariti in provincia

Non si è registrato fortunatamente nessun nuovo morto, e i positivi sono quasi tutti assistiti in casa

Coronavirus, sono 73 i nuovi soggetti positivi secondo l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ai sensi del bollettino diffuso oggi per la giornata dell'otto maggio. Di questi solo uno è attualmente ricoverato (ma non in terapia intensiva) portando a 43 il dato complessivo di coloro che sono oggi in degenza ordinaria presso gli ospedali della provincia (32 solo al San Giovanni di Dio). Non si registra, fortunatamente, nessun nuovo morto e complessivamente sono 43 i nuovi guariti dal virus.

Ecco i dati comune per comune degli attuali positivi: Agrigento, 93 soggetti in trattamento; 4 ad Alessandria della Rocca; 12 ad Aragona; 7 a Bivona; Burgio: 1; Calamonaci: 1; Caltabellotta: 7; Camastra: 1; Cammarata: 5; Campobello di Licata: 33; Canicattì: 149; Casteltermini: 13 (2 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Castrofilippo: 21; Cattolica Eraclea: 17; Cianciana: 1; Comitini: 7; Favara: 93; Grotte: 13; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 222; Lucca Sicula: 0; Menfi: 26; Montallegro: 16; Montevago: 8; Naro: 1; Palma di Montechiaro: 118 (4 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Porto Empedocle: 42; Racalmuto: 6; Raffadali: 61; Ravanusa: 144; Realmonte: 7; Ribera: 16; Sambuca di Sicilia: 29; San Biagio Platani: 11; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 8; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 81; Siculiana: 11 (1 di questi è un migrante ospitato in un centro di accoglienza) e Villafranca Sicula: 0.

Due attuali positivi sono soggetti individuati dall'Asp come "non residenti".