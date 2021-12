Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 387 i nuovi positivi su meno di mille tamponi

Sono ben 387 i nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di 952 tamponi effettuati nella giornata di ieri. A dirlo è il bollettino dell'Asp di Agrigento, capovolgendo totalmente i numeri diffusi ieri dal Ministero della Salute che parlava di solamente 32 casi su base provinciale. Perchè questi dati siano totalmente discordanti non è chiaro.

Si contano 6 nuovi ricoveri e 43 guarigioni ma nessun decesso.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ospedalizzate sono 33 (-6). In degenza ordinaria/subintensiva sono 33 (-1): 30 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Una persona è ricoverata in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 4 (stabile) i pazienti in terapia intensiva al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 236 (+84); Alessandria della Rocca: 5 (+1); Aragona: 37 (+4); Bivona: 17 (+1); Burgio: 15 (+6); Calamonaci: 10 (+2); Caltabellotta: 2 (+1); Camastra 10 (+4); Cammarata: 58 (+4); Campobello di Licata: 77 (+12); Canicattì: 224 (+44); Casteltermini: 23 (+1); Castrofilippo: 191 (+2); Cattolica Eraclea: 43 (-9); Cianciana: 4 (stabile); Comitini: 8 (+1); Favara: 167 (+35); Grotte: 32 (+11); Joppolo Giancaxio: 6 (+1); Licata: 114 (+30); Lucca Sicula: 19 (+4); Menfi: 34 (+9); Montallegro: 15 (+5); Montevago: 7 (+1); Naro: 35 (+6); Palma di Montechiaro: 63 (+37); Porto Empedocle: 82 (+12); Racalmuto: 14 (+5); Raffadali: 30 (+3); Ravanusa: 49 (stabile); Realmonte: 26 (+1); Ribera: 246 (+20); Sambuca di Sicilia: 31 (+13); San Biagio Platani: 1 (stabile); San Giovanni Gemini: 39 (-3); Santa Elisabetta: 38 (+5); Sciacca: 121 (+11), Santa Margherita di Belice, 23 (+5); Sant'Angelo Muxaro: 2 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 2 (+1); Siculiana: 23 (+5); Villafranca Sicula: 1.