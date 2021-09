Coronavirus, il bollettino dell'Asp: appena 18 nuovi positivi e un ricovero

Il trend di contagi al Covid-19 si mantiene, per fortuna, basso: 18. Così come anche i ricoveri: appena 1 nelle ultime 24 ore. I dati vengono riportati dal bollettino dell'Asp, appena diramato, relativo alla giornata di ieri. Ben 69 invece i guariti che portano ad un totale di 15.723 gli agrigentini che si sono lasciati dietro le spalle l'incubo del virus.

La situazione negli ospedali

Sono 28 (-1) i ricoveri in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 19 (+1) si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 3 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In 6 (dato stabile) sono invece ricoverati in ospedali fuori provincia.

Due gli agrigentini (dato stabile) che restano ricoverati in Terapia intensiva, entrambi a Ribera. Tre (dato stabile), invece, i pazienti che si trovano in strutture lowcare: uno al Covid hotel di Canicattì (ex Ipab) e due in una struttura fuori provincia. Ci sono inoltre 2 (-4) pazienti non residenti ricoverati nelle strutture agrigentine e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 88 (-7) di cui 11 migranti (dato stabile) isolati presso una comunità; Aragona: 4 (dato stabile); Bivona, 1 (stabile); Caltabellotta: 3 (stabile); Camastra: 1 (stabile); Cammarata: 4 (stabile); Campobello di Licata: 11 (-1); Canicattì: 92 (-8); Casteltermini: 16 (+3) di cui 16 (+3) sono migranti in isolamento in una struttura di accoglienza; Castrofilippo: 5 (stabile); Cattolica Eraclea: 1 (dato stabile); Cianciana: 2 (dato stabile); Favara: 57 (-3); Grotte: 2 (stabile); Licata: 118 (-8); Menfi: 17 (-2); Montallegro: 2 (stabile); Montevago: 2 (stabile); Naro: 5 (-4); Palma di Montechiaro: 52 (-5); Porto Empedocle: 51 (-3); Racalmuto: 14 (stabile); Raffadali: 18 (-3); Ravanusa: 12 (-1); Realmonte: 11 (-2); Ribera: 11 (-3); Sambuca di Sicilia: 1 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 1 (stabile); San Biagio Platani: 3 (-2); San Giovanni Gemini: 7 (stabile); Santa Elisabetta: 3 (-1); Sciacca: 22 (-1); Siculiana: 31 (stabile) con 24 migranti (dato stabile) contagiati ed isolati a "Villa Sikania".

"Covid free" sono Alessandria della Rocca, Burgio, Comitini, Calamonaci, Lucca Sicula, Joppolo Giancaxio, Santo Stefano Quisquina, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.

Sono invece 44 (+11) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza per migranti.