Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 14 nuovi casi di positività, uno è ricoverato

Su 103 tamponi effettuati sono 14 i soggetti positivi al Covid individuati in provincia di Agrigento secondo l'Asp. Di questi 1 risulta ricoverato, mentre sono 72 i soggetti che sono guariti. Nessun nuovo morto, fortunatamente.

La pressione sugli ospedali

Dei 48 ospedalizzati, 47 risultano essere in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 30 sono al "San Giovanni di Dio", 14 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 3 sono ricoverati in ospedali fuori provincia. In Terapia intensiva resta soltanto un agrigentino ricoverato.

I contagiati in ogni Comune

Secondo il report dell'Asp, ieri Agrigento era a 35 positivi; 2 i contagi ad Alessandria della Rocca; Aragona: 4; Bivona è Covid-free così come Burgio e Calamonaci. Caltabellotta: 15; Camastra: 7; Cammarata: 2; Campobello di Licata: 10; Canicattì: 63; Casteltermini: 5; Castrofilippo: 19; Cattolica Eraclea: 6; Cianciana: 0; Comitini: 6; Favara: 17; Grotte: 11; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 187; Lucca Sicula: 0; Menfi: 36; Montallegro: 5; Montevago: 3; Naro: 6; Palma di Montechiaro: 102; Porto Empedocle: 11; Racalmuto: 4; Raffadali: 18; Ravanusa: 101; Realmonte: 8; Ribera: 8; Sambuca di Sicilia: 27; San Biagio Platani: 25; San Giovanni Gemini: 0; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 0; Santa Margherita di Belìce: 1; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 55; Siculiana: 3 e Villafranca Sicula: 0.

Migranti positivi

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 11 extracomunitari contagiati. Tra i positivi di Casteltermini due sono migranti ospiti della struttura d'accoglienza, così come fra i contagiati di Siculiana c'è un migrante che è alloggiato a Villa Sikania.