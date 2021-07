Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 59 nuovi positivi, tre soli i guariti

I numeri dell'Azienda sanitaria provinciale indicano una temuta crescita dei casi di contagio in molti comuni che adesso vedono "rosso"

Sono 59, su 230 tamponi effettuati nella giornata di ieri, i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento. Tre soltanto i nuovi guariti, mentre rimangono stabili i ricoveri in terapia intensiva.

I nuovi numeri diffusi dall'Azienda sanitaria provinciale indicano come sia in crescita il contagio in diversi centri del nostro territorio, alcuni dei quali si avviano purtroppo verso la dichiarazione di "zona rossa".

Sette al momento i ricoverati in degenza ordinaria, tre in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Ad Agrigento ci sono 35 positivi (+9). Di questi, 11 sono da attribuire a migranti isolati in una struttura di accoglienza. Aragona: 2; Cammarata: 8 (+3); Caltabellotta: 4; Campobello di Licata: 12 (+2); Canicattì: 5; Favara: 42 (+15); Licata: 20 (+1); Naro: 17 (+3); Palma di Montechiaro: 82 (+8); Porto Empedocle: 29 (+6); Racalmuto: 1; Raffadali: 2 (+1); Ravanusa: 22 (+5); Realmonte: 1; San Giovanni Gemini: 10 (+4); Santo Stefano Quisquina 1; Sciacca: 6; Siculiana: 28 (27 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

Sono 24 i migranti positivi al Covid che si trovano all'interno delle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino.

I comuni "Covid free" sono Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.