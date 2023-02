Coronavirus, il bollettino dell'Asp: due morti e 239 casi in una settimana

Poco più di 230 casi ma due decessi in una settimana. Sono questi i numeri del bollettino diffuso dall'Asp diAgrigento per il periodo che va dal 17 al 23 febbraio per quanto riguarda la diffusione del Covid-19. Le vittime, secondo i dati diffusi dall'Azienda sanitaria provinciale, erano di Lucca Sicula e Siculiana.

E' sceso significativamente, tuttavia, il tasso di positività dei tamponi: a fronte di 1776 test effettuati si contano infatti 239 positivi, con però 234 guariti (cento però sono notifiche giunte solo ora all'Azienda) e solo 5 ricoveri. Dei positivi riscontrati, 234 sono assistiti in casa.

Sono quindi ormai quasi vuoti gli ospedali in provincia: sette le persone che si trovano nei reparti di medicina, mentre nessuno è al momento in terapia intensiva.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 26 positivi; Alessandria della Rocca: 1; Aragona: 5; Caltabellotta: 1; Campobello di Licata: 1; Canicattì: 17; Castrofilippo: 2; Cianciana: 2; Favara: 17; Licata: 7; Menfi: 8; Naro: 8; Palma di Montechiaro: 4; Porto Empedocle: 8; Racalmuto: 2; Raffadali: 6; Ravanusa: 2; Realmonte: 2; Ribera: 4; Sambuca di Sicilia: 2; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 2; Sciacca: 12; Siculiana: 1.

Covid free: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Cammarata, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Comitini, Grotte, Lucca Siculia, Joppolo Giancaxio, Montevago, Montallegro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula.