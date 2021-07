Coronavirus, il bollettino dell'Asp: boom di positivi e una nuova vittima

E' la provincia dove si registrano il maggior numero di contagi da Covid. Ieri, il ministero della Salute ne conteggiava 44. Adesso il bollettino dell'Asp di Agrigento, sempre relativo alla giornata di ieri ma appena diramato, ne segna 45. Ma c'è stata anche una nuova vittima. Si tratta di un canicattinese. Realtà dove i decessi sono arrivati, da quando è scoppiata la pandemia, ad un totale di 25. A livello provinciale invece i deceduti sono arrivati a 250. Ci sono stati, inoltre, 3 ricoveri e 27 guariti che portano ad un totale di 11.743 coloro che si sono lasciati alle spalle l'incubo del Coronavirus rispetto ai 12.216 agrigentini contagiati.

Situazione ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati sono 12. Di questi, 9 sono in degenza ordinaria/subintensiva e tutti si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Ci sono, inoltre, sempre nella stessa struttura ospedaliera, tre agrigentini in Terapia intensiva. Fra i ricoverati, non ricompreso nel totale di 12, anche un cittadino non residente in questa provincia.

I dati Comune per Comune

Secondo il bollettino dell'Asp, ad Agrigento ci sono 24 positivi (ieri risultavano essere 31). Di questi, 11 sono da attribuire a migranti isolati in una struttura di accoglienza. Aragona: 1 positivi (+1); Cammarata: 4; Campobello di Licata: 11 (+1); Canicattì: 6 ; Favara: 16 (+6); Licata: 19 (il giorno prima erano 28); Naro: 11 (+2); Palma di Montechiaro: 62 (+20); Porto Empedocle: 4 (+1); Racalmuto: 1; Ravanusa: 12 (-3); Ribera: 3; San Giovanni Gemini: 4; Sciacca: 1; Siculiana:19 (18 sono migranti ospitati presso "Villa Sikania").

Sono 24 i migranti positivi al Covid che si trovano all'interno delle navi quarantena che sono in rada dell'Agrigentino.

Restano tanti i Comuni "Covid-free". Si tratta di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula.