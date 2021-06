Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 11 nuovi casi, un ricovero e un nuovo decesso

C'è un nuovo decesso per Covid 19 nella nostra provincia. Si tratta di un cittadino di Licata che, dice l'Asp nel suo quotidiano bollettino, sarebbe però morto nei giorni scorsi. La notifica, infatti, è giunta "postuma" all'Azienda ospedaliera. Salgono a 246, dall'inizio della pandemia, i decessi che sono stati ricondotti al Coronavirus in tutta la provincia. Trentasei i nuovi guariti, con un totale di oltre 11mila persone che hanno contratto e superato il virus da marzo del 2020.

Situazione ospedali

Dodici i ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva. Nove si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 1 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 2 in ospedali fuori provincia. Uno solo il ricoverato in terapia intensiva.

L'andamento Comune per Comune

Secondo il bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, Agrigento - ieri - aveva 12 contagiati; Bivona: 1; Camastra: 4; Cammarata: 5; Campobello di Licata: 3; Canicattì è a quota 96, Casteltermini ha 6 casi (4 sono da collegare a migranti ospitati in una comunità). Continuando a scorrere il bollettino, Castrofilippo ha 4 casi, Favara 1, Licata: 119. Menfi è invece a quota 5 così come Naro. Palma di Montechiaro è a 43 casi, Porto Empedocle ne ha 4; Racalmuto: 1; Raffadali: 7 (+2); Ravanusa: 30; Realmonte: 1; San Biagio Platani: 16; San Giovanni Gemini: 1; Santa Margherita di Belìce: 1 caso; Santo Stefano Quisquina: 36, Sciacca: 11. Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino ci sono, invece, 8 migranti positivi al virus.

Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana e Villafranca Sicula.