Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 70 i nuovi positivi, a Favara è arrivata la variante inglese

Boom di contagiati nell'Agrigentino. Ben 70 - secondo il report dell'Asp - su 492 tamponi effettuati coloro che sono risultati positivi. E a Favara - secondo quanto reso noto dal sindaco Anna Alba - si registrano anche dei contagi da variante inglese. Tre le persone ricoverate nelle ultime ore e gli agrigentini ospedalizzati salgono a 37, mentre i guariti sono stati 32.

I ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva, oggi, ci sono 33 agrigentini. Ben 26 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 6 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. Due le persone in Terapia intensiva e altrettante quelle sistemate in strutture lowcare.

La Regione raccoglie l'appello del sindaco: Raffadali diventa zona rossa

L'andamento

Agrigento, stando al report dell'Asp, risulta avere 66 "attualmente positivi". Soltanto nella giornata odierna "si sono registrati 17 nuovi casi a fronte di 10 guariti - ha spiegato il sindaco Franco Micciché - . Il totale delle persone in trattamento è quindi di 66. E anche se l’Ssp parla di 7 casi da attribuire a migranti isolati al centro di accoglienza San Giuseppe Maria Tomasi, la situazione è sempre molto seria".

Coronavirus, il bollettino dell'Asp: quattro nuovi ricoverati e un morto

Ben 14 i positivi della piccola Alessandria della Rocca, 22 ad Aragona dove il sindaco, già ieri, ha chiuso tutti gli istituti scolastici; 6 a Bivona; 4 a Calamonaci; 12 a Caltabellotta; 26 a Camastra; 1 a Cammarata; 14 a Campobello di Licata; 22 a Canicattì. "Due nuovi casi di positività per altrettanti dipendenti comunali operanti ai Servizi demografici - ha reso noto il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura - . Così come da protocollo si sta provvedendo al tracciamento dei soggetti con cui hanno avuto stretto contatto per attuare le procedure previste dalla normativa in materia di contenimento dei contagi. A scopo precauzionale gli uffici Demografici (stato civile, elettorale e anagrafe) rimarranno chiusi al pubblico domani 11 e venerdì 12 marzo. Saranno garantiti i servizi essenziali (dichiarazione di nascita e denuncia di morte) attraverso il numero 328 2722491. Si informa altresì che il termine di rinnovo delle carte di identità scadute o in scadenza è stato prorogato al 30 aprile 2021".

Tornando al bollettino dell'Asp, Casteltermini è a 5 positivi; Cianciana a 11; Favara - dove il sindaco ha comunicato, appunto, casi di variante inglese - è a 18; Joppolo ha un unico contagiato; Licata: 18; Lucca Sicula: 3; Menfi: 2; Montallegro: 2; Montevago: 14; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 27; Porto Empedocle: 84; Racalmuto: 3; Raffadali: 70; Ravanusa: 4; Realmonte: 1; Ribera: 22; San Biagio Platani: 2; San Giovanni Gemini: 6; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 7; Santa Margherita di Belìce: 5; Santo Stefano Quisquina: 3; Sciacca: 80; Siculiana: 42 e Villafranca Sicula: 6.

Sono ancora Covid-free, invece, Sambuca di Sicilia; Grotte; Comitini; Cattolica Eraclea; Burgio.