Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 3 morti e 145 nuovi casi in provincia

E' di 145 nuovi casi positivi, 4 nuovi ricoverati e anche 3 morti il bilancio diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento alle 22 di oggi in merito alla diffusione del Covid-19 in provincia. A questi casi si aggiungono 62 nuovi guariti. Rispetto ai nuovi casi solo 4 sono attualmente ospedalizzati (il totale fino ad oggi è di 73, 52 sono in terapia intensiva) mentre 2 sono assistiti a domicilio.

I decessi sono stati registrati a Licata, Ravanusa e San Biagio Platani.

I contagi crescono un po' ovunque. Un vero e proprio "boom" si è registrato a Casteltermini, dove si è passati a 51 casi, cioè +26 rispetto a ieri. Attualmente Agrigento ha 109 positivi (+9), Aragona 56 (+5); Campobello di Licata 123 (+13); Canicattì 218 (+3); Castrofilippo 10 (+1); Favara 67 (+9); Grotte 39 (+4); Licata 62 (+7); Palma di Montechiaro 116 (+6); Porto Empedocle 33 (+1); Ravanusa 54 (+2); Realmonte 16 (+1); Ribera 46 (+4); Sambuca di Sicilia 39 (+1); San Biagio Platani 43 (+3);

Grazie alle guarigioni scendono i positivi a Camastra 18 (-2); Raffadali 37 (-2); Santa Margherita Belice 24 (-6); Sciacca 78 (-1) e Santo Stefano Quisquina 3 (-1);

Stabili i casi ad Alessandria della Rocca (5), Bivona (3); Burgio (1); Caltabellotta (9); Cammarata (13); Cattolica Eraclea (5); Cianciana (8); Menfi (11); Montevago (14); Naro (51); Racalmuto (29), San Giovanni Gemini (22); Santa Elisabetta (16); Siculiana (7 casi), Villafranca Sicula (3).

A zero casi, grazie alle guarigioni, sono attualmente Calamonaci, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro.