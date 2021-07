Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono sessantacinque i nuovi positivi e 3 i ricoveri

Sono sessantacinque i nuovi casi di positività al Covid19 in provincia di Agrigento secondo il quotidiano bollettino da parte dell'Azienda sanitaria. Di questi solo 3 sono ricoverati, anche se in degenza ordinaria (10 in totale gli ospedalizzat). Sono stabili a tre, invece, i ricoverati in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Ad Agrigento ci sono 47 positivi (+7). Di questi, 11 sono da attribuire a migranti isolati in una struttura di accoglienza. Alessandria della Rocca, dopo diversi gioni a zero casi ha al momento 4 positivi. Aragona: 2 (dato invariato); Cammarata: 12 (dato invariato); Caltabellotta: 23 (+16); Camastra 2 (+1), Campobello di Licata: 11 (invariati); Canicattì: 6 (+1); Casteltermini 1 (dato invariato), Favara: 61(+13); Licata: 16 (-3); Naro: 18 (+1); Palma di Montechiaro: 83 (-3); Porto Empedocle: 38 (+6); Racalmuto: 1 (dato invariato); Raffadali: 5 (+2); Ravanusa: 23 (+1); Realmonte: 2 (+1); Ribera, 3; Sambuca di Sicilia, 2 positivi; San Giovanni Gemini: 14 (dato invariato); Santo Stefano Quisquina 5 (dato invariato); Sciacca: 12 (+3); Siculiana: 28 (dato invariato, 27 sono migranti ospitati a "Villa Sikania").

Ventiquattro i migranti sulle navi di accoglienza.

In isolamento fiduciario, come lui stesso ha annunciato sui social, è anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, dopo la riscontrata positività del figlio.

I comuni "Covid free" sono Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce e Villafranca Sicula.