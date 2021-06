Coronavirus, di nuovo 111 positivi (20 in provincia) e un altro decesso: il tasso di positività sale al 2,4%

Sono stati però 4.520 i tamponi processati: quasi 9 mila in meno rispetto a ieri. Tre nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

In Sicilia sono ancora 111 i nuovi casi di contagio da Covid, proprio come ieri. Il numero viene fuori dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute in relazione al monitoraggio della pandemia nell’Isola. Sono stati però 4.520 i tamponi processati: quasi 9 mila in meno rispetto a 24 ore fa. Questo vuol dire che il tasso di positività sale al 2,4 % (contro lo 0,8 di ieri). Registrato un altro decesso che porta il bilancio complessivo delle vittime nella regione a 5.965.

Il numero delle persone ricoverate per il Coronavirus negli ospedali siciliani scende da 166 a 162. In tutto sono 23 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) con tre nuovi ingressi (ieri non ce n'era stato neanche uno). Soltanto in Toscana si sono contati così tanti ingressi in terapia intensiva in un giorno. Al momento in Sicilia ci sono 4.183 persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la situazione nelle province sono cinque i nuovi casi registrati a Palermo, tre a Messina, 37 a Catania, tre a Siracusa, tre anche a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Trapani e nessun caso a Enna.

Il Coronavirus in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 27 giugno 2021 registra 782 casi su 138mila test e 14 decessi. Negli ospedali calano i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei normali reparti (-28) mentre rimangono positivi poco più di 57mila persone. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 26 giugno registrava 838 nuovi casi su 224.493 test e 40 decessi di cui 20 da un ricalcolo della Campania. Le persone attualmente positivi sono 57.732 di cui 298 ricoverate in terapia intensiva e 1.771 ricoverate con sintomi.

Nuovi casi: 782, ieri 838

Casi testati: 38080, ieri 54030

Tamponi (diagnostici e di controllo): 138.391, ieri 224.493

molecolari: 62622 di cui 744 positivi pari al 1.18%, ieri 0.99%

rapidi: 75769 di cui 36 positivi

Attualmente positivi: 57.162, ieri 57.732

Ricoverati: 1.743, ieri 1.771

Ricoverati in Terapia Intensiva: 294 di cui 10 nuovi, ieri 298 di cui 9 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: 127.472, ieri 127.458

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.258.069, ieri 4.257.289

Totale Dimessi/Guariti:4.073.435, ieri 4.072.099