Covid, in Sicilia stabili i nuovi casi (12 nell'Agrigentino): in risalita i posti occupati in terapia intensiva

Sono 264 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 19.282 tamponi processati . Ieri erano stati 260. Il tasso di positività scende all'1,4%. L'Isola è al quarto posto per contagi giornalieri, al primo c'è la Lombardia con 412 casi, al secondo il Lazio con 326 e al terzo il Veneto con 294 casi.

I guariti sono 948 e invece i morti 13. Per cui gli attuali positivi diventano 6.847 (-697). Sul fronte decessi la Regione comunica che solo uno è riferito a oggi, mentre gli altri si riferiscono ai giorni passati e due addirittura a luglio.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 303 ricoverati: 255 (+1) nei reparti ordinari e 48 (+5) in terapia intensiva, dove si registrano 6 nuovi ingressi. Per quanto riguarda il contagio nelle singole province: Palermo con 14 casi, Catania 118, Messina 38, Siracusa 34, Ragusa 5, Trapani 16, Caltanissetta 10, Agrigento 12, Enna, 17.



Vaccini, al via le prenotazione terze dosi per gli over 60

Il Covid in Italia

Sono 2.697 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, rispetto ai 1.597 di ieri e soprattutto i 2.494 di martedì scorso. In aumento su base settimanale dunque, ma molto contenuto rispetto al vero e proprio boom di tamponi, legati all'obbligo di green pass: ieri sono stati 662.000, nuovo record assoluto, il doppio rispetto a martedì scorso e 450 mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,4% (ieri era allo 0,7%). In aumento i decessi, 70 (ieri 44), per un totale di 131.655 vittime da inizio epidemia.

Ormai sembrano stabilizzarsi i ricoveri, con le terapie intensive che sono 3 in meno (ieri +9) con 27 ingressi del giorno e scendono a 355, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri +42), 2.423 in tutto.