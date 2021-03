Coronavirus in Sicilia, altri 478 contagi (2 in provincia) e 18 persone morte: risale il tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono 726 le persone ricoverate con sintomi riconducibili al virus, una in più rispetto a ieri, e 132 in terapia intensiva (-1). Sette invece gli ingressi nelle aree in cui vengono curati i pazienti con un quadro clinico più delicato

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.864 tamponi processati con una incidenza di quasi il 2,3%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è nona nel numero di casi giornaliero. Le vittime sono state 18 e portano il totale a 4.156. Il totale degli attualmente positivi torna a crescere: 26.181, con un incremento di 199 casi rispetto a ieri a causa del numero esiguo di guariti, 261. Negli ospedali i ricoveri sono 858, esattamente come ieri, ma in terapia intensiva scendono a 132, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 183 casi, Catania 122, Messina 58, Siracusa 48, Ragusa 26, Caltanissetta 17, Trapani 15, Enna 7, Agrigento 2.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 1 marzo 2021 registra oggi 13.114 nuovi casi su 99127 tamponi molecolari (12.71% positivi) e 71506 test rapidi (0.70% positivi). Negli ospedali si registrano 474 ricoverati in più mentre salgono a 2.289 i pazienti Covid che lottano per la vita nei reparti di terapia intensiva (+58). Sono 1966 gli attualmente positivi in più rispetto a ieri al netto di 10894 guariti. 246 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi: 13.114

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): 170.633

molecolari: 99127 di cui 12603 positivi pari al 12.71%

rapidi: 71506 di cui 503 positivi pari al 0.70%

Attualmente positivi: 424.333, +1966

Ricoverati: 19.112, +474

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.289, 171 nuovi, +58

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.938.371

Deceduti dopo Covid test positivo: 97.945

Totale Dimessi/Guariti: 2.416.093, +10894

Vaccinati: 1.411.663 (4.354.008 dosi somministrate

