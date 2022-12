Coronavirus: 341 nuovi casi e un morto in 4 giorni, si svuotano le terapie intensive

Sono 341 i nuovi contagiati, appena tre ricoveri e un morto: la vittima è stata registrata a Favara ed è la 43esima dall'inizio della pandemia che porta il totale del dato provinciale a 660. Sono i principali numeri cumulativi degli ultimi quattro bollettini Covid diffusi dall'Asp. Sono, invece, ben 376 i guariti.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono 23 (-1). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 10 pazienti (+3), mentre altri 7 (-3) sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono 6 pazienti (dato stabile) al Giovanni Paolo II di Sciacca. Si svuota il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ribera dove, il 22 dicembre, giorno dell'ultimo report, c'era un solo paziente. Infine ci sono 13 ricoverati (dato stabile) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 89 positivi (+1); Alessandria della Rocca: 1 (-1); Aragona: 8 (-6); Bivona: 8 (-4); Burgio: 6 (+1); Calamonaci: 3 (+2); Caltabellotta: 8 (+1)); Camastra: 9 (+5); Cammarata: 12 (+4); Campobello di Licata: 12 (-2); Canicattì: 60 (-19); Casteltermini: 12 (-4); Castrofilippo: 5 (dato stabile); Cattolica Eraclea: 5 (dato stabile); Comitini: 1 (-2); Favara: 109 (+3); Grotte: 14 (-4); Joppolo Giancaxio: 2 (-3); Licata: 68 (+1); Lucca Sicula: 5 (+1); Menfi: 32 (+4); Montallegro: 1 (-2); Montevago: 17 (+4); Naro: 16 (-3); Palma di Montechiaro: 15 (stabile); Porto Empedocle: 26 (-2); Racalmuto: 3 (-2); Raffadali: 22 (-1); Ravanusa: 16 (+4); Realmonte: 5 (-2); Ribera: 25 (-11); Sambuca di Sicilia: 19 (+5); San Biagio Platani: 2 (+1); San Giovanni Gemini: 8 (-1); Sant'Angelo Muxaro: 1 (stabile); Santa Elisabetta: 6 (+1); Santa Margherita di Belìce: 21 (-3); Santo Stefano di Quisquina: 16 (-6); Sciacca: 130 (-3); Siculiana: 14 (+8); Villafranca Sicula: 2 (-1).

Covid free: Cianciana.