Famiglie in difficoltà, un bar della città: "Per voi colazione e tavola calda gratis"

Un noto bar della città ha deciso di tendere la mano ai più bisognosi. Sono tante, troppe, infatti, le famiglie agrigentine che non stanno vivendo un periodo facile. Difficoltà provocate, o rese più difficili, dall'attuale crisi prodotta dal Covid 19 e dalle misure adottate per il contenimento dei casi di contagio.

Così l'attività commerciale ha deciso che la sera, il cibo in esubero verrà offerto gratuitamente alle persone che hanno più bisogno, che sono stati invitati a superare la naturale riservatezza connessa ad ogni situazione di fragilità.

"La caffetteria della Valle come gesto di solidarietà verso le famiglie che stanno attraversando difficoltà economiche maggiori - scrivono sui social i titolari - offre a chiusura colazione e tavola calda. Purtroppo non ci è possibile lasciare il cibo fuori. Comprendendo il disagio e la riservatezza nel presentarsi personalmente. Invitiamo amici, famigliari o conoscenti a ritirare il cibo per poi distribuirlo a chi necessita di quest ultimo. Cogliamo l'occasione per abbracciarvi calorosamente in questo periodo gelido e distante".

Un appello che ha fatto eco sui social e che, certamente, ha trovato spazio nel cuore della famiglie in difficoltà.