Stop ad Astrazeneca, ma in Sicilia mancano oltre 72.000 dosi per i richiami

In Sicilia, che da ieri ha sospeso le vaccinazioni con Astrazeneca agli under 60, i vaccini Vaxzevria di AstraZeneca in giacenza fino a ieri erano 107.765. I richiami previsti da oggi in avanti sono in totale 180.375. Mancano, di conseguenza, 72.610 dosi. In particolare, da oggi al 26 luglio saranno somministrate le seconde dosi a coloro che hanno fatto la prima dal 25 marzo al 9 maggio, complessivamente 132.045, mentre dal 12 luglio al 12 agosto è in programma la seconda dose per coloro che hanno fatto la prima dal 10 maggio al 10 giugno, sono in totale 48.330 vaccinazioni.

I dati sono della Regione Siciliana. Per quanto riguarda gli under 60, nell'intera campagna vaccinale, le prime dosi somministrate sono state 136.623 e i richiami 89.819. Gli under 60 in attesa di richiamo sono 46.804. Le prime dosi somministrate agli under 30 dal 26 maggio sono state 3.884.