Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 morti in provincia

Due nuovi decessi per Covid 19 nel report dell'Asp relativo alla giornata di ieri. Le vittime sono di Sciacca e Licata. I morti, salgono così a 239. Nel bollettino pure 4 nuovi ricoveri e 39 ulteriori positivi. Ma ci sono stati anche 63 guariti che portano a 10.588 il totale di chi si è lasciato alle spalle il virus rispetto agli 11.358 agrigentini contagiati da inizio pandemia.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati sono complessivamente 36, di questi 34 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Ben 23 risultano essere ricoverati al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 10 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno si trova in un ospedale fuori provincia. Un solo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Ribera.

I contagi Comune per Comune

Stando al bollettino dell'Asp, Agrigento - nella giornata di ieri- aveva 21 positivi; 2 i contagi ad Alessandria della Rocca. Sono invece 2 i positivi a Caltabellotta; 13 a Camastra; Cammarata: 2; Campobello di Licata: 14; Canicattì: 66; Casteltermini: 1; Castrofilippo: 6; Favara: 7; Grotte: 1; Licata, 138; Menfi 39; Naro: 15 casi; Palma di Montechiaro: 78; Porto Empedocle: 9; Racalmuto: 2; Raffadali: 10; Ravanusa: 47; Ribera: 11; Sambuca di Sicilia: 8; San Biagio Platani: 24; Santa Margherita di Belìce: 1; Sciacca: 13, Siculiana: 1.

Sono Covid-free:. Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Realmonte, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula.

Il dato di Santo Stefano, tuttavia, non è aggiornato in quanto è notizia di ieri del verificarsi di un cluster familiare con almeno venti positivi.