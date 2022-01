Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 1.072 nuovi casi, 8 ricoveri e 4 morti

Il Covid continua la sua marcia: sono 1.072 i nuovi positivi, 8 i ricoveri, 217 i guariti e 4 le vittime fra Alessandria della Rocca, Campobello di Licata e Cianciana. Sono 217, invece, i guariti.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 68 (+1). In degenza ordinaria/subintensiva sono 55 (-2): ben 30 (-4) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 25 (+2) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 9 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva ricoverati. Sette si trovano al presidio ospedaliero riberese (dato stabile) e 2 al San Giovanni di Dio.

I dati Comune per Comune aggiornati con gli ultimi due bollettini

Agrigento 1509 (+124); Alessandria della Rocca: 89 (+3); Aragona: 183 (+6); Bivona: 87 (-1); Burgio: 48 (-2); Calamonaci: 65 (dato stabile); Caltabellotta: 81 (+6); Camastra 85 (+3); Cammarata: 207 (+17); Campobello di Licata: 299 (+16); Canicattì: 1299 (+38); Casteltermini: 245 (+14); Castrofilippo: 145 (+4); Cattolica Eraclea: 69 (-1); Cianciana: 130 (+7); Comitini: 37 (+1); Favara: 1209 (+78); Grotte: 197 (+8); Joppolo Giancaxio: 57 (+3); Licata: 758 758 (+134); Lucca Sicula: 65 (-1); Menfi: 241 (+14); Montallegro: 44 (-6); Montevago: 16 (-1); Naro: 196 (+13); Palma di Montechiaro: 1049 (+86); Porto Empedocle: 546 (+73); Racalmuto: 313 (+30); Raffadali: 357 (+30); Ravanusa: 213 (+20); Realmonte: 131 (+6); Ribera: 522 (-14); Sambuca di Sicilia: 109 (+4); San Biagio Platani: 38 (dato stabile); San Giovanni Gemini: 231 (+19); Sant'Angelo Muxaro: 16 (stabile); Santa Elisabetta: 32 (+3); Santa Margherita di Belice: 184 (-26); Santo Stefano di Quisquina: 167 (+10); Sciacca: 887 (+81); Siculiana: 205 (+4, uno è un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 32 (+3).

C'è al momento un solo migrante in quarantena sulle navi di accoglienza, mentre sono otto i soggetti ricoverati ma non residenti (che non sono inclusi nel totale)