Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 45 nuovi casi e 4 vittime

E' di 4 morti, 45 positivi e 72 guariti il bilancio del bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento riferito alla giornata di ieri 7 maggio. Dei nuovi contagi registrati, tre sono stati ricoverati in ospedale, mentre tutti gli altri stanno accedendo a terapie domiciliari. Il dato dei nuovi contagiati è riferito ai tamponi processati il giorno precedente. I decessi si sono registrati a Campobello, Castrofilippo, Raffadali e Santa Margherita Belice.

Cala la pressione nelle strutture ospedaliere. Sono 45 i ricoverati in degenza ordinaria-subintensiva (ieri erano 51) e 2 in terapia intensiva (-1). Sale, invece, da 3 a 7 il numero dei ricoverati in strutture lowcare.

Ecco i dati comune per comune degli attuali positivi: Agrigento, 101 soggetti in trattamento; 2 ad Alessandria della Rocca; 12 ad Aragona; 7 a Bivona; Burgio: 1; Calamonaci: 1; Caltabellotta: 6; Camastra: 0; Cammarata: 4; Campobello di Licata: 35; Canicattì: 149; Casteltermini: 13 (2 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Castrofilippo: 11; Cattolica Eraclea: 18; Cianciana: 1; Comitini: 7; Favara: 95; Grotte: 13; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 212; Lucca Sicula: 0; Menfi: 26; Montallegro: 17; Montevago: 8; Naro: 0; Palma di Montechiaro: 112 (6 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Porto Empedocle: 43; Racalmuto: 4; Raffadali: 60; Ravanusa: 140; Realmonte: 6; Ribera: 21. Ed ancora, Sambuca di Sicilia: 31; San Biagio Platani: 6; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 8; Santo Stefano Quisquina: 1; Sciacca: 81; Siculiana: 11 (1 di questi è un migrante ospitato in un centro di accoglienza) e Villafranca Sicula: 0.

Quattro i migranti in quarantena sulla nave di accoglienza.