Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 16 i nuovi positivi ma cresce il numero dei ricoveri

I guariti sono più del doppio dei casi (+36), 27 le persone che attualmente si trovano in ospedale ma solamente due in terapia intensiva

Sono sedici i nuovi positivi al Covid-19 registrati in provincia di Agrigento ieri a fronte di oltre 300 tamponi realizzati. A dirlo è il quotidiano bollettino dell'Asp che però indica anche 2 nuovi ricoveri.

Fortunatamente, anche oggi, non si sono registrati nuovi morti, e si segnalano 36 nuovi guariti.

La situazione negli ospedali

Sono 25 (+1) le persone ricoverate in degenza ordinaria/subintensiva. Di queste, 20 si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 1 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In 4 (stabile) sono invece ricoverati in ospedali fuori provincia.

Due gli agrigentini (dato stabile) che restano ricoverati in terapia intensiva, entrambi a Ribera. Nessun paziente si trova in struttura lowcare.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 14 (-4); Bivona: 3 (dato stabile); Cammarata: 2 (stabile); Campobello di Licata: 15 (+1); Canicattì: 78 (+1); Casteltermini: 3 (stabile) e sono tutti migranti in isolamento in una struttura di accoglienza; Castrofilippo: 5 (-2); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Favara: 11 (-2); Grotte: 4 (stabile); Licata: 35 ( -3); Montallegro: 2 (dato stabile); Menfi: 6 (stabile); Naro: 1 (stabile); Palma di Montechiaro: 40 (-2); Porto Empedocle: 24 (-3); Racalmuto: 6 (-3); Raffadali: 3 (-3); Ravanusa: 13 (stabile); Realmonte: 1 (stabile); Ribera: 12 (-1); San Biagio Platani: 2 (stabile); San Giovanni Gemini: 5 (+1); Santo Stefano Quisquina: 1 (stabile); Sciacca: 8 (stabile); Siculiana: 6 (stabile) sono tutti migranti contagiati ed isolati a "Villa Sikania".

Sono comuni "Covid free" Aragona, Alessandria della Rocca, Burgio, Camastra, Caltabellotta, Comitini, Cianciana, Calamonaci, Lucca Sicula, Montevago, Joppolo Giancaxio, Sambuca di Sicilia, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belìce, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula.

Sono invece 39 (stabile) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza.