Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 3 ricoveri e una nuova vittima

C'è una nuova vittima (ma dai dati dei lutti Comune per Comune non si evince dove), tre ennesimi ricoveri e su ben 351 tamponi effettuati un solo contagiato da Covid-19. Emerge dal bollettino diramato - il secondo nell'arco di 12 ore - dall'Asp di Agrigento. I guariti sono stati invece, nelle ultime ore, ben 26 e, di fatto, su 5.875 contagiati (da inizio pandemia) ben 5.249 agrigentini si sono lasciati l'incubo del Coronavirus alle spalle.

In degenza ordinaria/subintensiva, per la giornata odierna, risultano esserci 26 agrigentini. Di questi, ben 23 sono al "San Giovanni di Dio", due al "Giovanni Paolo II" e uno in un ospedale fuori provincia. C'è stato però, purtroppo, un ricovero in più in Terapia intensiva: sono 4 gli agrigentini che si trovano in Rianimazione nell'ospedale del capoluogo. Due invece gli ospiti delle strutture lowcare.

Ad Agrigento, secondo il report dell'Asp, gli "attualmente positivi" sono 51; 3 ad Alessandria della Rocca; 6 ad Aragona; 1 a Bivona; 0 a Burgio e Calamonaci; 2 a Caltabellotta; 15 a Camastra; 1 a Cammarata; 32 a Campobello di Licata e altrettanti a Canicattì; 8 a Casteltermini; 5 a Castrofilippo; 1 a Cattolica Eraclea; 7 a Cianciana e 0 a Comitini. Ed ancora, a Favara sono 38 i positivi; 0 a Grotte, 1 a Joppolo Giancaxio; 61 a Licata; 1 a Lucca Sicula; 0 a Menfi; 3 a Montallegro; 17 a Montevago; 9 a Naro; 27 a Palma di Montechiaro; 69 a Porto Empedocle; 3 a Racalmuto; 15 a Raffadali; 0 a Ravanusa; 4 a Realmonte; 8 a Ribera; 0 a Sambuca di Sicilia e a San Biagio Platani; 2 a San Giovanni Gemini, 0 a Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta; 3 a Santa Margherita di Belìce, 0 a Santo Stefano Quisquina, 28 a Sciacca, 23 a Siculiana e 0 a Villafranca Sicula.