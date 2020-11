Coronavirus, avanti con gli screening agli studenti e raffica di guariti a Licata

Mentre gli screening sulla popolazione scolastica di Racalmuto, Aragona e Ravanusa sono ancora in corso, quello su San Giovanni Gemini e Cammarata - il primo giorno - s'è concluso e tutti i tamponi rapidi sono risultati essere negativi. Lo ha reso noto il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane. Ma continuano a registrarsi positivi, così come anche - e per fortuna - contagiati.

+10 a Sciacca

Dieci nuovi positivi sono stati notificati oggi al sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Un numero importante che si aggiunge ai già 78 contagiati.

Licata scende a 45 positivi

Negativi anche i 10 tamponi di controllo effettuati su altrettanti licatesi che, di fatto, risultando guariti si sono lasciati alle spalle l'incubo del coronavirus. A Licata, al momento, è stato notificato solo un nuovo tampone positivi e c'è dunque un nuovo caso. Ma il numero degli attuali positivi, nella città del Faro, è sceso a complessivi 45.