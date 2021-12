Coronavirus, 549 nuovi casi in Sicilia (63 in provincia), l'isola è al nono posti per contagi

Sono 549 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 25.952 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 836. Il tasso di positività scende, oggi è al 2,1% , ieri era al 3,3% . L'isola è, al nono posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 2.990 casi, al secondo il Veneto con 2.560 casi, al terzo il Lazio con 1.832 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 1.610 casi, al quinto la Campania con 1.216 casi, al sesto il Piemonte con 1.110 casi, al settimo il Friuli Venezia Giulia con 829 casi e all'ottavo posto la Toscana con 677 casi.

Gli attuali positivi sono 12.845 con un aumento di 23 casi. I guariti sono 521 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 7.228. Sul fronte ospedaliero sono 345 i ricoverati, undici in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 45 lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 70 casi, Catania 172, Messina 65, Siracusa 57, Ragusa 9, Trapani 50, Caltanissetta 46, Agrigento 63, Enna, 17.

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono trecento (11 in meno di ieri). In terapia intensiva ci sono 45 pazienti - come ieri - con tre nuovi ingressi, per un totale di 345 ospedalizzati per il virus (ieri 356). Cresce ancora il numero dei cittadini costretti all'isolamento domiciliare: ieri 12.466, oggi 12.500. Il totale degli attuali positivi è quindi arrivato a 12.845 (ieri 12.822).

Nel report sono indicate 5 vittime (7.228 complessive) ma la Regione precisa che i decessi riportati oggi sono avvenuti uno ieri e 4 il due dicembre. I guariti sono invece 521, per un totale di 306.938 da inizio pandemia.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino Covid di oggi registra 16.632 nuovi casi e 75 morti in tutta Italia. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è del 2,6%. Aumentano purtroppo i ricoveri. Sono 24 in più i pazienti in terapia intensiva in Italia, 732 in totale. Gli ingressi giornalieri sono stati 59. Sono 43 in più le persone ricoverate nei reparti ordinari.

Attualmente positivi: 223.718

Deceduti: 134.152 (+75)

Dimessi/guariti: 4.736.202 (+8.988)

Ricoverati in totale: 6.160 (+67)

di cui in terapia intensiva: 732 (+24)

Tamponi: 121.810.009 (+636.592)

Totale casi: 5.094.072 (+16.632, +0,33%)

