Alunni positivi al Covid: scuole chiuse a Naro e Canicattì, raffica di contagi in tutta la provincia

Cinque positivi a Ribera, 7 a Palma di Montechiaro; uno a Licata dove, secondo quanto è stato reso noto dalla polizia municipale, si è arrivati a 54 contagiati (il report dell'Asp aggiornato a ieri sera e fornito stamani segna invece 49 pazienti positivi). Quattro invece i casi segnalati dal Comune di San Giovanni Gemini che sul bollettino è passata da 4 a 6 in 24 ore e dunque ci dovrebbe essere stato un ulteriore aumento di casi. In quello che è ormai un "valzer" di numeri - destinati a cambiare da un momento all'altro - cresce, praticamente ovunque, la preoccupazione. Camastra, per decisione del neo sindaco Dario Gaglio, ha disposto la chiusura di tutte le scuole. Scuole chiuse tanto a Naro quanto a Canicattì dove degli alunni sono risultati positivi.

Alunna positiva a Canicattì, scuola chiusa

"Su segnalazione del dirigente scolastico, ho disposto la chiusura della sede centrale della istituto comprensivo Verga. Una alunna è risultata positiva al Covid-19 - ha reso noto il sindaco Ettore Di Ventura - . Pertanto, il plesso della scuola media Verga rimarrà chiuso fino al 6 novembre per procedere alla sanificazione dei locali scolastici".

Più studenti contagiati, scuola chiusa anche a Naro

Il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo statale San Giovanni Bosco dopo aver ricevuto comunicazione della presenza di diversi alunni positivi al tampone rapido all’interno di una classe. La chiusura dell’istituto scolastico è stata disposta, nelle more del completamento degli accertamenti sanitari, da domani 5 novembre e fino a lunedì 9 incluso.

+7 a Palma di Montechiaro

Sette nuovi casi positivi a Palma di Montechiaro. Lo ha reso noto il sindaco, Stefano Castellino. Un paziente è invece guarito. Palma è attualmente a 15 contagiati. "La situazione continua ad essere sempre più pesante - dice il sindaco Stefano Castellino - proprio per questo motivo mi appello al buon senso dei miei concittadini. Inoltre, faccio appello ai genitori: non fate uscire i figli nel tempo libero, teneteli a casa".

+5 a Ribera che arriva a 29 casi

"Si sono purtroppo verificati altri 5 casi di positività al Sars-CoV-2. Ad oggi, pertanto, nella città di Ribera si registrano complessivamente 29 casi. Tutti i soggetti interessati si trovano in isolamento fiduciario a casa - ha reso noto il sindaco Matteo Ruvolo - . Le autorità stanno applicando i dovuti protocolli sugli eventuali contatti. Richiamiamo tutti ad un maggiore senso di responsabilità, no assembramenti nei pressi di scuole, uffici postali, banche e altri uffici".

Licata è a quota 54

"Altra positività comunicata dall’Asp, sale a 54 il numero ufficiale degli attuali positivi - hanno reso noto dal comando della polizia municipale - . Il numero corrisponde ai provvedimenti di obbligo di permanenza domiciliare in isolamento trasmessi dall’Asp affinché noi li si notifichi agli interessati. Per cui sono gli unici dati certi ed ufficiali. La polizia municipale ha elevato un altissimo numero di sanzioni amministrative per violazione delle norme anti Covid - hanno reso noto - nella prima fase ha denunciato, proprio malgrado, decine e decine di cittadini. Ma l’operato della polizia locale e delle altre polizie non sarà mai abbastanza efficace quanto la presa di coscienza di ciascuno di noi circa la necessità di tutelare la nostra e l’altrui salute". All'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" è spirata una 95enne positiva di Valguarnera Caropepe che era ricoverata da un po. La donna aveva più patologie.

+3 a Menfi

"E' arrivata la conferma per il sesto caso e nello stesso tempo l'Asp verbalmente mi ha informato che saranno notificati altri 3 casi. Attualmente abbiamo 6 casi accertati e 3 in fase di notifica. Fra i 6 casi ci sono cui due anziani che sono ricoverati e gli altri sono in isolamento domiciliare. Negativi i tamponi della terza classe dell'istituto comprensivo". Lo ha reso noto il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri.

Contagi a San Giovanni Gemini

"Quattro nuovi casi si sono aggiunti alla lista degli infetti. Dai dati epidemiologici in nostro possesso - hanno reso noto dal Comune - le fonti d'infezione non sono collegate fra di loro".

Camastra, scuole chiuse dopo sanificazione

Resteranno chiude anche domani e venerdì le scuole di Camastra che oggi sono state sottoposte a sanificazione. Lo ha deciso il sindaco Dario Gaglio.

(Aggiornato alle ore 17,48)