Coronavirus: boom di ragazzini positivi a Licata, 3 scuole chiuse a Canicattì

Mentre l'Asp di Agrigento continua a segnare per San Biagio Platani un solo contagiato da Covid-19 e un guarito, la commissione straordinaria ha dato notizia oggi di 8 casi. "Le persone positive al Covid-19 non sono più 4, ma 8" - hanno scritto - . Grotte che, nel report dei dati di sorveglianza epidemiologica dell'Asp, ieri sera, aveva 6 positivi, stamani s'è vista notificare altri due casi. Ma ci sono sindaci, come quello di Campobello di Licata: Gianni Picone, che hanno avuto notificati meno casi rispetto a quelli comunicati dall'Asp. Il primo cittadino, massima autorità sanitaria del paese, riferisce d'essere a conoscenza di soli 11 casi, mentre in realtà nel report fornito dall'azienda sanitaria provinciale risultano esserci 12 pazienti in trattamento. Numeri che, talvolta, anzi fin troppo spesso, fanno scoppiare il caos. A Canicattì, dove i positivi sono arrivati a 71, aumenta invece la preoccupazione legata alle scuole. Boom di contagi a Licata dove, in 24 ore, si sono registrati 13 positivi.

Boom di contagi a Licata

"L’Asp ha appena comunicato una guarigione e ben 13 casi di positività. Il numero totale dei soggetti attualmente positivi al coronavirus risulta pertanto essere di 70" - ha reso noto la polizia municipale di Licata - . La maggior parte dei contagiati - ben 8 - ha 11 e 12 anni. C'è poi un ragazzo di 18 anni, un 49enne, una 46enne, una 69enne e una 45enne.

Tamponi negativi a scuola Agrigento

"Anche la classe della scuola primaria Lauricella posta in quarantena, in seguito alla positività di un alunno, sottoposta a tamponi è risultata negativa. Per la seconda volta nell’istituto comprensivo Agrigento Centro, il virus è entrato ma è stato isolato. Prima alla Garibaldi e poi alla Lauricella nessun contagio tra i compagni di classe e tra docenti. I bambini sono i veri eroi di questa triste vicenda" - ha reso noto il dirigente scolastico Anna Gangarossa - .

Grotte e San Biagio Platani passano a 8 casi

"Abbiamo ricevuto la notizia di altri due nostri concittadini contagiati, sintomatici, appartenenti allo stesso nucleo familiare - ha reso noto il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza - . Siamo in attesa di ricevere l'esito di diversi tamponi e quindi la situazione potrebbe peggiorare". Stesso numero è stato comunicato dalla commissione straordinaria che governa San Biagio Platani.

Menfi attende esito di tamponi

"I casi positivi sono 8, ma attendiamo l'esito di un tampone. Sia io che, mio marito e mio figlio ci siamo sottoposti ad un tampone che è negativo" - ha reso noto il sindaco di Menfi Marilena Mauceri - . A Menfi c'è stato anche un ricovero.

Scuole chiuse a Canicattì

"Aumentano i casi di positività in città e nelle scuole - ammette il sindaco Ettore Di Ventura - . A segnalarlo l’Asp di Agrigento e i dirigenti scolastici che chiedono la chiusura e la sanificazione dei plessi interessati". E il primo cittadino ha disposto la chiusura e la sanificazione delle scuole media Verga, Pirandello e Gangitano. "Il plesso La Carrubba Infanzia, di cui ho disposto la chiusura qualche giorno fa, riprenderà le attività didattiche lunedì 9 novembre. Anche il plesso Don Bosco, all'interno del quale è terminata l'indagine epidemiologica, riaprirà regolarmente lunedì 9 novembre - ha spiegato l'amministratore - . Per entrambi i plessi è già stata effettuata la sanificazione di tutti i locali scolastici. Nel plesso Padre Gioacchino La Lomia, invece, effettueremo la sanificazione dei locali nella giornata di domani. Tutti i plessi centrali delle scuole medie (Verga, Gangitano e Pirandello) invece, rimarranno chiusi fino a mercoledì 11 novembre. Anche in questi plessi è in programmazione nei prossimi giorni la sanificazione dei locali".