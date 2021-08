Coronavirus, il bollettino dell'Asp: tre le nuove vittime e 126 positivi

Ci sono anche due ricoverati, con il dato delle persone in ospedale è di 54. I morti a Canicattì (che segna anche +41 nuovi casi) e Porto Empedocle

E' di 126 posiviti e ben 3 morti il bilancio riportato nel nuovo bollettino quotidiano dell'Asp di Agrigento sul fronte del contagio da Covid-19.

Il documento, in realtà, riporta 4 deceduti, ma riscontrando il dato per ogni singolo comune emerge che le nuove vittime del Covid-19 sono 3: due a Canicattì (che sale a quota 32 dall'inizio della pandemia) e una a Porto Empedocle.

Sono 46 i guariti e due i nuovi ricoveri, con il numero delle persone in ospedale che cala leggermente.

La situazione negli ospedali

Scendono a quota 51 (-5) le persone ricoverate in degenza ordinaria (17 al "Fratelli Parlapiano", 28 al "San Giovanni di Dio" e 6 in ospedali fuori provincia). Tre i ricoveri in terapia intensiva (-2): tutti al "Fratelli Parlapiano" di Ribera.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 170 positivi (-2, 2 sono migranti in isolamento presso una struttura di accoglienza); Alessandria della Rocca: 20 (+7); Aragona: 20 (+1); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 6 (-1); Caltabellotta: 26 (-2); Camastra: 6 (+1); Cammarata: 24 (-2); Campobello di Licata: 76 (+7); Canicattì: 228 (+41); Casteltermini: 32 (-1); Castrofilippo: 16 (+5); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Cianciana: 2 (stabile); Comitini: 1 (stabile); Favara: 296 (+5); Grotte: 4 (+1); Joppolo Giancaxio: 10 (stabile); Licata: 51 (+11); Lucca Sicula: 8 (+11); Menfi: 22 (-1); Montevago: 1 (stabile); Naro: 29 (stabile); Palma di Montechiaro: 56 (+3); Porto Empedocle: 85 (+1); Raffadali: 56 (+3); Ravanusa: 39 (stabile); Racalmuto: 27 (-1); Realmonte: 25 (+2); Ribera: 34 (+1); Sambuca di Sicilia: 4 (stabile); San Biagio Platani: 5 (-1); Sant'Angelo Muxaro: 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 37 (+1); Santa Elisabetta: 4 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 13 (stabile); Sciacca: 38 (stabile); Siculiana: 48 (+3, ma 36 sono migranti ospitati a "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 2 (stabile).

Covid Free sono Santo Stefano Quisquina, Calamonaci e Montallegro.



Sulle navi quarantena ci sono 150 migranti positivi. Quattro i soggetti ricoverati non residenti (che non sono inclusi nel totale).