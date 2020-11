Il Covid miete nuove vittime: due morti ad Agrigento e Canicattì

Covid, ci sono due nuovi decessi in provincia. Ad annunciarli sono stati il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e quello di Agrigento Franco Micciché. Il grosso centro dell'Agrigentino ha, ad oggi, cinque vittime. Continuano intanto gli screening sulla popolazione scolastica di Racalmuto, Aragona e Ravanusa, mentre la campagna di tamponi rapidi a San Giovanni Gemini e Cammarata si è conclusa (almeno, il primo giorno) con nessun caso positivo riscontrato.

Agrigento, un nuovo morto. Novantanove gli attuali positivi

Il Comune annuncia un nuovo decesso in città a causa del Covid-19 e fissa a 99 il numero degli attuali possivi: nella tarda serata di ieri secondo l'Asp erano 103. "Di questi pazienti - dice Palazzo dei Giganti - otto sono ricoverati (5 in ospedale, 3 in strutture lowcare e nessuno in terapia intensiva) e 91 di loro sono in quarantena presso proprio domicilio".

Canicattì: sono cinque ad oggi i deceduti per Covid

"Ho il doloroso compito di annunciarvi che la scorsa notte un altro nostro concittadino, ricoverato presso una struttura ospedaliera, è deceduto, portato via dal Covid". Ad annunciarlo è stato via social il sindaco Ettore Di Ventura. "A nome mio e di tutta la comunità canicattinese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia - continua -. Purtroppo Canicattì, ad oggi, piange cinque deceduti a causa del maledetto virus, ed è soprattutto nel momento del dolore che dobbiamo essere maggiormente consapevoli che la convivenza con questo virus, impone a tutti noi di rispettare gli altri tenendo corretti e responsabili comportamenti". L'uomo deceduto aveva 80 anni e si trovava ricoverato a Sciacca.

+10 a Sciacca

Dieci nuovi positivi sono stati notificati oggi al sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Un numero importante che si aggiunge ai già 78 contagiati.

Licata scende a 45 positivi

Negativi anche i 10 tamponi di controllo effettuati su altrettanti licatesi che, di fatto, risultando guariti si sono lasciati alle spalle l'incubo del coronavirus. A Licata, al momento, è stato notificato solo un nuovo tampone positivi e c'è dunque un nuovo caso. Ma il numero degli attuali positivi, nella città del Faro, è sceso a complessivi 45.