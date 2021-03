Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 19 positivi, 11 guariti, nessun ricovero e un decesso

Una nuova vittima, a Sciacca che arriva a 15 vittime, a causa del Covid-19. E la provincia è a quota 154 lutti e – su 384 tamponi effettuati - 19 positivi.

Sono i dati principali del report dei dati di sorveglianza sanitaria dell’Asp, mentre il giorno precedente i contagiati dal virus erano risultati essere ben 82.

Non ci sono stati nuovi ricoveri e il numero degli agrigentini ospedalizzati è rimasto a 34, di cui 31 in degenza ordinaria/sub intensiva e due in Terapia intensiva. Il giorno precedente c’erano stati invece ben cinque in sole 24 ore - anche il numero dei ricoveri che porta a 35 gli agrigentini che risultano essere ospedalizzati. Uno solo – allo Sciacca hotel Covid – invece l’ospite di una struttura lowcare.

Ad Agrigento, stando sempre al report dell’Asp, risultano esserci 57 “attualmente positivi”. Il sindaco Franco Micciché ha stabilito che anche il plesso “Giuseppe Fava” dell’istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” passa alla didattica a distanza. E accadrà da oggi e fino al 12 marzo. “L’obiettivo è quello di per potere sanificare tutti i locali costituenti il plesso scolastico di Monserrato e sottoporre – ha spiegato il primo cittadino - a tampone rino-faringeo tutti gli alunni, i genitori consensuali, i docenti e il personale Ata”. Seguendo il bollettino dell’azienda sanitaria provinciale, quello di questa sera, ad Alessandria della Rocca ci sono 14 positivi, ben 20 ad Aragona, 6 a Bivona, 4 Calamonaci, 11 a Caltabellotta, 27 a Camastra, 1 a Cammarata, 19 a Campobello di Licata, 26 a Canicattì, 2 a Casteltermini, 5 a Castrofilippo, 0 a Cattolica Eraclea, 12 a Cianciana, 0 a Comitini, 21 a Favara, 0 a Grotte, 1 a Joppolo Giancaxio, 27 a Licata, 3 a Lucca Sicula, 1 a Menfi, 2 a Montallegro, 14 a Montevago, 3 a Naro, 30 a Palma di Montechiaro, 70 a Porto Empedocle, 3 a Racalmuto, 63 a Raffadali, 4 a Ravanusa, 1 a Realmonte, 9 a Ribera, 0 a Sambuca di Sicilia, 2 a San Biagio Platani, 6 a San Giovanni Gemini, 0 a Sant’Angelo Muxaro, 3 a Santa Elisabetta, 4 a Santa Margherita di Belìce, 3 a Santo Stefano Quisquina, 63 a Sciacca, 43 a Siculiana e 3 a Villafranca Sicula.