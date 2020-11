Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 81 nuovi positivi e 31 guariti: Villafranca non è più free

Crescono i guariti (ieri se ne sono registrati ben 31, mentre il giorno prima erano stati 23), ma aumentano - e anche in maniera consistente - i contagiati. Il report dei dati di sorveglianza epidemiologica dell'Asp (aggiornato alla sera di venerdì e diramato ora) annovera, infatti, altri 81 positivi (39 il giorno prima). Ben 81 contagiati, dunque, su un totale di 344 tamponi effettuati nella giornata. Un nuovo infettato è finito in ospedale e i ricoverati sono saliti a 51. Non è più Covid-free la piccola Villafranca Sicula.

Le realtà dove il contagio sembra essere più preoccupante sono, come è già emerso, Canicattì e Licata. Per Canicattì l'Asp - nel bollettino del 6 novembre - ha contegiato ben 77 casi (+6 in più rispetto al report precedente). Licata è invece passata da 56 contagiati (conteggiati nel bollettino del 5 novembre) a 73. Restano, incredibilmente, Covid-free Burgio. Ed è tornato ad esserlo anche Joppolo Giancaxio.

Ecco nel dettaglio come è andata nel giro di 24 ore.

Agrigento è a 57 casi, erano 55 il giorno prima. Passano da 35 a 36 i guariti, tre i deceduti e 96 il totale dei positivi. Un caso in più per Alessandria della Rocca che è a quota 4 e uno in più per Aragona che è a 12 persone in trattamento, uno in più anche per Bivona che ha 3 positivi. Calamonaci resta - stando al report dell'Asp - a quota 1, Caltabellotta è a 8 (+2 rispetto al giorno precedente), Camastra viene data ferma a 11 positivi, ma il sindaco Dario Gaglio ha già annunciato che i positivi sono 15. Più 1 a Cammarata che arriva a 6 contagiati, Campobello è invece ferma a 12. Canicattì è, appunto, a 77 casi, sono 26 i guariti, un deceduto e il totale dei casi è arrivato a 104.

Restano ferme Casteltermini (6), Castrofilippo (9), Cattolica Eraclea (1), Ciancana (5), Comitini (3). Favara sale da 43 a 46 positivi, 18 i guariti, un deceduto e il numero totali dei casi è di 65. Grotte, per come già annunciato dal sindaco, ha registrato altri 2 contagiati ed è a quota 8 pazienti positivi in trattamento. Licata, come detto, è passata da 56 a 73, sono 30 invece le persone guarite, un deceduto e il totale è arrivato a 104. Lucca Sicula (1) e Montallegro (2) sono rimaste ferme. Menfi è invece salita a 10 (erano 8 il giorno prima), Montevago è a 6 positivi (erano 3 il giorno prima) e Naro - stando al bollettino dell'Asp - viene data a 29 positivi, mentre 24 ore prima erano stati caricati 24 casi. Il sindaco ha però, già ieri sera, aggiornato il dato con un totale di 30 contagiati attuali. Palma di Montechiaro - stando sempre al report dell'Asp - è passata da 14 a 26 positivi, 17 i guariti, un deceduto e totale casi: 44.

Porto Empedocle continua a calare: da 29 a 27. Racalmuto è ferma a 9 contagiati, Raffadali (-1) è passata a 17, Ravanusa è ferma a 23, così come è ferma a 4 la realtà di Realmonte. Aumenta invece Ribera che da 33 è passata a 40. Scende - da 83 a 71 nel bollettino del 6 novembre - Sambuca di Sicilia. San Biagio Platani continua ad essere data - dall'Asp - ad un positivo, ma la commissione straordinaria già, nei giorni scorsi, ha annunciato più contagi. Ferma a 7 San Giovanni Gemini, meno uno a Sant'Angelo Muxaro che adesso è a quota 4, ferma a 2 invece Santa Elisabetta.

Santa Margherita, nell'ultimo report, ha 53 positivi. Erano 52 il giorno prima. E cala da 38 a 37 anche Sciacca, ferma a 2 Siculiana e Villafranca Sicula - con il suo primo positivo - non è più Covid-free.