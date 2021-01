Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 16 nuovi positivi, 3 ricoverati, 3 guariti e nessuna vittima

Sedici nuovi casi positivi, 3 ricoverati, 3 guariti e nessuna vittima. Sono i principali dati del consueto bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale. Il rapporto fra contagiati e tamponi eseguiti (350) è del 4,5 per cento, dato ampiamente al di sotto della media nazionale.

Poco significativo, invece, il dato dei guariti "etichettato", nel report dell'azienda sanitaria, come "parziale" ovvero non definitivo. Dei 16 nuovi contagiati, solo 3 sono ricoverati in ospedale mentre i restanti 13 sono assistiti nel proprio domicilio. Non è possibile eseguire un confronto col dato di ieri perchè, nella giornata dell'Epifania, non è stato diramato alcun bollettino.

I dati dei ricoveri nelle strutture ospedaliere

Diventano, in tutto, 27 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria o subintensiva. Di questi, 17 si trovano all'ospedale San Giovanni di Dio, 9 al Giovanni Paolo II di Sciacca e uno solo in un altro ospedale fuori provincia che non viene precisato.

Sono 2 quelli ospitati in strutture lowcare: 1 all'ex Ipab di Canicattì e un altro in un Covid hotel fuori provincia.

Tre, invece, i pazienti in terapia intensiva di cui 2 al San Giovanni di Dio e 1 al Giovanni Paolo II.

I dati nei singoli Comuni

Ecco invece i dati comune per comune: ad Agrigento sono 79 i positivi; cinque ad Alessandria della Rocca; 6 ad Aragona; 3 a Bivona; 0 a Burgio e Calamonaci, 1 a Caltabellotta; 2 a Camastra, 4 a Cammarata; 14 a Campobello di Licata; 63 a Canicattì; 7 a Casteltermini; Castrofilippo 2; 0 a Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini; 35 a Favara; 9 a Grotte; 10 a Joppolo Giancaxio; 18 a Licata; 0 a Lucca Sicula; 70 a Menfi; 4 a Montallegro; 14 a Montevago; 2 a Naro; 11 a Palma di Montechiaro; 12 a Porto Empedocle; 2 a Racalmuto; 24 a Raffadali; 64 a Ravanusa; 11 a Realmonte; 13 a Ribera; 11 Sambuca di Sicilia; 11 a San Biagio Platani; 1 a San Giovanni Gemini; 0 a Sant'Angelo Muxaro; 3 a Santa Elisabetta; 20 a Santa Margherita di Belice; 0 a Santo Stefano di Quisquina; 25 a Sciacca e 0 a Siculiana e Villafranca Sicula.