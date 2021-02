Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ecco l'andamento dei contagi in provincia

Sono 32 secondo l'Azienda sanitaria provinciale i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Agrigento a fronte di 308 tamponi realizzati. In lieve calo rispetto ai 32 di ieri. Per l'ennesima volta sono superiori ai dati dei nuovi positivi quelli dei guariti (+51) mentre c'è un solo nuovo ricoverato che porta a 40 il dato totale. Stabile il dato dei 5 ricoveri in terapia intensiva.

Ecco i dati comune per comune: Agrigento è a quota 98 casi (-10), Burgio a 2; Calamonaci a 11; Cammarata a 2 (+1); Campobello di Licata a 27; Canicattì a 41 (+2); Casteltermini a 4; Castrofilippo a 2; Cattolica Eraclea a 10; Favara a 57 (-3); Grotte a 2; Joppolo Giancaxio a 1; Licata a 76 (-5); Lucca Sicula a 4; Menfi a 12; Montallegro a 14; Montevago a 10; Naro a 14; Palma di Montechiaro a 15; Porto Empedocle a 38 (+3); Racalmuto a 9; Raffadali a 27 (+3); Ravanusa a 54 (-4); Realmonte a 3; Ribera a 42; Sambuca di Sicilia a 8; San Biagio Platani a 2; San Giovanni Gemini a 8; Santa Elisabetta a 3; Santa Margherita di Belice a 9; Sciacca a 38, Siculiana a 5.

Sono attualmente a zero casi registrati, anche grazie ad alcune guarigioni, i comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Caltabellotta, Camastra, Cianciana, Comitini, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.