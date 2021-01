Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 nuove vittime, 4 ricoveri e 33 positivi

I decessi si sono registrati a Campobello di Licata che arriva a quota 9 e a Ribera che è salita a 7. Un paziente in più per Terapia intensiva

Due nuove vittime: una a Campobello di Licata che arriva a quota 9 e una a Ribera che ha registrato 7 decessi. Ma anche 4 nuovi ricoveri e i pazienti in degenza ordinaria/subintensiva sono complessivamente 33, mentre 5 (+1 rispetto a ieri) sono in Terapia intensiva e 33 nuovi contagi. Ma ci sono anche 39 agrigentini che - guariti - si sono lasciati alle spalle l'incubo del Coronavirus.

I 33 nuovi contagiati sono emersi sui 113 tamponi effettuati dall'Asp.

Per quanto riguarda i 33 ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva, 23 si trovano al San Giovanni di Dio di Agrigento, 9 al Giovanni Paolo II di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. Nove invece gli agrigentini sistemati in strutture lowcare.

L'andamento dei contagi

Ad Agrigento - stando al bollettino diramato dall'Asp - oggi risultano esserci 122 "attualmente positivi" (ieri erano 134), 465 guariti (450 ieri) e 599 casi totali (596). Nessun nuovo contagio nei seguenti Comuni: Alessandria della Rocca (3), Aragona (0), Bivona (0), Burgio (2), Calamonaci (12), Caltabellotta (0), Camastra (0) e Cammarata (1). Meno un caso a Campobello di Licata che è a quota 22, ferma invece Canicattì (47). Tornano - e sono ben 3 - i contagi a Casteltermini che fino ad ieri era, stando al report dell'Asp, Covid-free. Nessun nuovo positivo invece a Castrofilippo (3), Cattolica Eraclea (9), Cianciana e Comitini che sono entrambe a 0. +1 a Favara che è a 59 positivi, fermi i casi a Grotte (6) e a Joppolo Giancaxio (1). Meno uno a Licata che è a 87 "attualmente positivi" e +2 a Montallegro che risulta avere 14 contagiati. Lucca Sicula resta invece a 4 e Menfi a 26, più 4 a Montevago che è a 7, meno uno a Naro che è a un totale di 14 "attualmente positivi". Palma di Montechiaro (1) e Racalmuto (9) restano, per fortuna, a zero nuovi contagi, Porto Empedocle è invece a 33 (+2), Raffadali è a 19 (+5), Ravanusa è scesa invece da 70 a 64, Realmonte da 4 è passata a 2, e Ribera da 52 a 50. Fermi i positivi a Sambuca di Sicilia (8), San Biagio Platani (2), San Giovanni Gemini (11) e Sant'Angelo Muxaro (0). Santa Elisabetta, invece, da Covid-free passa a tre nuovi contagiati, meno uno a Santa Margherita di Belìce che è a quota 16 positivi e meno due a Sciacca che ha 42 contagiati. Fermi a 4 i contagi di Siculiana, mentre restano libere dal virus, infine, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.

Screening a Licata

Nei tre giorni di screening dedicati agli studenti ed agli insegnanti delle scuole medie e superiori di Licata, sono stati eseguiti ben 800 tamponi. Solo una delle persone che si è sottoposta al tampone, un adulto, è risultata positiva al Covid 19, tutti gli altri sono negativi. Ad annunciarlo, al termine dello screening, è il sindaco Pino Galanti. “Il risultato dello screening – sono le parole del primo cittadino – conferma che la ripresa delle lezioni, può avvenire in sicurezza. Evidentemente siamo stati molto responsabili, abbiamo seguito le regole. Con orgoglio posso affermare che, grazie alla collaborazione virtuosa tra Comune e Asp, e con il contributo dei volontari, siamo stati tra i primi in Sicilia ad organizzare, in pochissimo tempo, un efficace sistema di tracciamento che ci ha consentito di essere pronti ad affrontare un’emergenza sconosciuta come il Covid”.