Coronavirus, il bollettino dell'Asp: con 60 nuovi casi la provincia arriva al totale di 3.681 contagiati

Sono 60 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul report odierno dell'Asp di Agrigento. In totale, fino ad ora, la provincia ha avuto ben 3.681 positivi, di cui 3.073 guariti. Quest'oggi, per fortuna, non ci sono stati decessi (ma durante tutto l'anno i morti sono stati ben 112) e soltanto una la persona ricoverata.

Ricoverati

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 14 agrigentini. Ben 11 si trovano al "San Giovanni di Dio", due al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Nelle strutture lowcare sono ospitate invece tre persone, mentre in Terapia intensiva - nell'ospedale di Agrigento - c'è un paziente.

L'andamento dei contagi

Agrigento è a 57 positivi, Alessandria della Rocca a 4, Aragona a 7, Bivona a 5, mentre Burgio, Calamonaci e Caltabellotta restano Covid-free. Camastra ha 3 contagiati, Cammarata: 5, Campobello di Licata: 10, Canicattì: 82, Casteltermini: 4, Castrofilippo: 2 e Cattolica Eraclea: 1. Zero a Cianciana, Comitini e Lucca Sicula, mentre Favara è a 20. Grotte, stando al report dei dati sanitari divulgato dall'Asp, è a 8 infetti, Joppolo Giancaxio a 16, Licata a 15, Menfi è a quota 37, Montallegro a 3 e Naro a 4. Palma di Montechiaro è, invece, a 16 positivi al Coronavirus, Porto Empedocle a 13, Racalmuto a 7, Raffadali a 8 e Ravanusa a 45. Realmonte è salita nuovamente a 8, Ribera è a 21, San Biagio Platani è a 21, San Giovanni Gemini è a 2 e Santa Elisabetta è a 4. Santa Margherita Belice ha 8 contagiati, 1 Santo Stefano Quisquina, 43 Sciacca e infine risultano essere Covid-free Villafranca Sicula, Siculiana e Sant'Angelo Muxaro.

Positivo assessore di Favara

"Ieri, purtroppo, ho avuto l'esito del tampone positivo. Mi sembrava giusto, dopo averlo comunicato all'Asp e ai miei contatti, farlo sapere a tutta la cittadinanza". Un assessore del Comune di Favara annuncia, con un video pubblicato sul proprio profilo facebook, di avere contratto il Covid-19. "Sto bene - aggiunge -, ho solo lievi sintomi influenzali. Usate sempre la mascherina anche se vi riunite in famiglia o con pochi. Riguardatevi e preservate la vostra salute e quella della vostra famiglia".