Coronavirus, il bollettino dell'Asp: settima vittima a Sambuca e 25 nuovi positivi ... Comitini non è più "free"

Con appena 128 tamponi effettuati, oggi, sono stati riscontrati 25 nuovi positivi (ieri erano stati 46). Due i ricoverati (ieri erano stati 5), una persona ha perso la vita e un'altra è guarita. L'Asp di Agrigento ha, con un bollettino notturno, tracciato il quadro dei contagi del 30 ottobre.

Crescono i contagi - per come, sempre in notturna, ha rilevato il sindaco Franco Micciché - ad Agrigento. Sono 37 gli attualmenti positivi (ieri erano 33), 30 invece i guariti (contro i 29 di ieri) e sempre fermi, per fortuna, a 2 i deceduti. Il totale complessivo di casi è di 69. Un caso in più ad Alessadria della Rocca che è passata da 1 a 2. Uno nuovo pure ad Aragona che è passata da 7 ad 8, restano 26 invece i guariti, con un totale di 34 casi. Restano fermi, oggi, i contagi a Bivona (1), Calamonaci (1), Caltabellotta (1), Camastra (3), Cammarata (4). Un nuovo caso invece si è registrato a Campobello di Licata che da 7 è passata ad 8 contagiati, sei i guariti, con un totale di 14 casi. Canicattì - per l'Asp di Agrigento - ha 35 casi (anche se in serata il sindaco, Ettore Di Ventura, ne aveva conteggiati 34), ieri erano invece 32. Fermi a 22 i guariti, una la persona che è morta, per un totale di 58 casi. Casteltermini ha un caso, già annunciato ieri dal sindaco Gioacchino Nicastro. Castrofilippo è rimasta a 8 contagiati, 2 i guariti; anche Cattolica Eraclea è rimasta a 2, così come Cianciana è a 4.

C'è, però, una piccola realtà - Comitini - che non è più Covid-free. L'Asp ha processato, per un suo abitante, un tampone positivo.

Favara passa da 32 a 34; 12 i guariti, 1 deceduto, totali: 47. Ferme Grotte (2) e Joppolo Giancaxio (1). Licata è invece salita a 37 (+1 rispetto al bollettino di ieri); 23 i guariti, 1 deceduto e casi totali arrivati a 61. Nessun nuovo contagio a Lucca Sicula (1), Menfi (4), Montallegro (3) e Naro (14). Due invece i nuovi positivi caricati sul bollettino dell'Asp per Palma di Montechiaro, 14 i guariti, 1 la vittima, 25 i casi complessivi. Due tamponi posiviti in più anche per Porto Empedocle che è a 34, 17 invece i guariti, per un totale di 51 casi. Racalmuto è ferma a 3, così come Raffadali che - secondo il bollettino dell'Asp - è a 12. Il sindaco Silvio Cuffaro ha spiegato, in un video messaggio postato sui social, che i contagiati sono i 7 ospiti, che non sono raffadalesi, di una struttura per anziani e 6 concittadini. Ravanusa resta ferma a 14, mentre Realmonte continua - nel bollettino dell'Asp - ad essere data a 0. In serata il neo sindaco Sabrina Lattuca, con un video, ha fatto sapere ai concittadini che ci sono 5 positivi. "La notizia non è stata ancora ufficializzata dall'Asp" - ha spiegato - . Si tratta di appartenenti a due nuclei familiari che sono in quarantena volontaria. Domani personale dell'Usca effettuerà a domicilio i tamponi. "Domani, le scuole saranno chiuse per la sanificazione" - ha aggiunto il sindaco - .

Ribera resta a 20 casi, 12 invece i guariti, 1 deceduto e un totale di 33. Sambuca di Sicilia scende a 90 (ieri erano 91 gli "attualmente positivi") perché, purtroppo, aumenta il numero dei deceduti. C'è stata infatti una nuova vittima (il totale è di 7), mentre i casi complessivi sono stati 116. San Giovanni Gemini (3) e Santa Elisabetta (1) restano ferme. C'è un nuovo positivo invece nella piccola Sant'Angelo Muxaro che ha 5 contagiati. Ferma a 36 Santa Margherita di Belìce, mentre Sciacca ha avuto altri 4 casi e dunque è a 44. Ben 73 però sono stati i guariti, 8 le vittime e 125 i casi totali.