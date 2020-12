Coronavirus, in Sicilia i nuovi contagi tornano sopra quota mille (12 in provincia): ma frenano i ricoveri

Torna sopra quota mille il numero dei casi giornalieri in Sicilia. Come era prevedibile dopo l'allentamento delle restrizioni poco prima delle feste natalizie i contagi ricominciano a salire. Al momento si tratta solo di un lieve aumento: i nuovi casi sono infatti 1.084 su 8.497 tamponi processati, con un tasso di positività che balza al 12,7%. Uno dei più alti nell'ultimo periodo.

La buona notizia giornaliera è che dopo tre giorni si ferma il trend al rialzo dei posti occupati in ospedale. Mentre la Sicilia aspetta l'arrivo di altre 55 mila dosi di vaccino (al momento sull'isola sono 600 le persone vaccinate), i ricoveri ordinari passano da 1.093 a 1.085 (-8) mentre le terapie intensive diventano 166 (-3 rispetto a ieri) con 12 nuovi ingressi. Purtroppo si registrano altri 29 vittime.

Alto il numero dei guariti, che nelle ultime 24 ore sono 1.077, e ciò comporta il fatto che gli attuali positivi sono di meno rispetto a ieri e diventano 33.387 (32.136 in isolamento domiciliare). Palermo è la provincia più colpita con 292 nuovi casi, segue Catania (251), Messina (232), Ragusa (46), Trapani (76), Siracusa (98), Caltanissetta (57), Agrigento (12), Enna (20).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi registra 575 decessi e 16.202 nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2. Sono 23.566 le persone ricoverate in ospedale in reparti non critici (-96), 2.528 coloro che invece necessitano del ricovero in terapia intensiva, con 175 nuovi ingressi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 dicembre

Nuovi casi: 16.202 (ieri 11.212)

Casi testati: 63.748

Tamponi (diagnostici e di controllo): 169.045 (ieri 128.740)

Attualmente positivi: 564.395 (ieri 568.728)

Ricoverati: 23.566, -96 (ieri 23.662)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.528, -21, 175 nuovi (ieri 2.549, 256 nuovi)

Totale casi positivi: 2.083.689

Deceduti: 73.604

Totale Dimessi/Guariti: 1.445.690

Vaccinati: 8.361