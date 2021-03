Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 50 nuovi casi, 43 guariti e nessuna vittima

Il rapporto fra i contagiati e il numero di tamponi eseguiti è del 18,2 per cento. Restano stabili i dati di ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Cinquanta nuovi casi di positività al Covid-19, un nuovo ricoverato, 43 guariti e nessuna vittima. Sono i principali numeri forniti dall'Azienda sanitaria provinciale nel consueto report quotidiano. Il totale dei contagi si appresta ormai a superare il tetto delle 6.000 unità e attualmente è fermo a 5.955. Il rapporto fra i contagiati e il numero di tamponi eseguiti è del 18,2 per cento.

Resta fermo, per fortuna, il numero delle vittime che sono 152 dall'inizio della pandemia.

La pressione sulle strutture ospedaliere

Stabili i dati degli accessi nelle strutture ospedaliere: 27 sono i pazienti ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva (24 al San Giovanni di Dio di Agrigento, 2 al Giovanni Paolo II di Sciacca e 1 in un ospedale fuori provincia) e 3 in terapia intensiva (tutti all'ospedale del capoluogo).

L'andamento nei singoli Comuni

Ecco i dati per ogni singolo comune: ad Agrigento i positivi attuali sono 56; ad Alessandria della Rocca 5; ad Aragona 12; a Bivona 1; Campobello di Licata 29; Canicattì 28; Casteltermini 2; Castrofilippo 5; Cianciana 7; Favara 29; Joppolo Giancaxio 1; Licata 60; Lucca Sicula 1; Menfi 1; Montallegro 3; Montevago 14; Naro 4; Palma di Montechiaro 27; Porto Empedocle 62 (di cui però diverse decine sono extracomunitari ospitati presso la nave-quarantena); Racalmuto 3; Raffadali 29; Realmonte 4; Ribera 7; San Giovanni Gemini 3; Santa Margherita di Belice 3; Sciacca 29; Siculiana 13, Ravanusa 4.

A zero casi sono al momento Burgio, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Santo Stefano di Quisquina.