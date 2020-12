Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 24 nuovi positivi, 7 ricoverati, 29 guariti e nessuna vittima

Ventiquattro nuovi casi positivi, 7 ricoverati, 29 guariti e nessuna vittima. Sono i principali numeri del bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il rapporto fra tamponi testati (269) e nuovi positivi è, quindi, dell'8,9 per cento.

Se, per fortuna, restano fermi a 112 i morti in provincia di Agrigento a causa dell'epidemia, i nuovi guariti portano a 2.995 il dato complessivo, 478 sono i pazienti attualmente assistiti a domicilio e 23 gli ospedalizzati.

Ricoveri

Salgono a 23 gli agrigentini che ospedalizzati. Ben 19 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 15 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 3 al "Giovanni Paolo II" e 1 al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Ci sono poi 3 agrigentini ricoverati in strutture lowcare: due al Canicattì hotel Covid (ex Ipab) e uno in hotel Covid fuori provincia. Ed infine c'è - all'ospedale di Agrigento - un ricoverato in Terapia intensiva.

L'andamento nei singoli Comuni

Per quanto riguarda i contagi, Agrigento è - ad oggi - a 46 positivi; Alessandria della Rocca è a 1; Aragona è a 7; Bivona a 5; Camastra a 3; Cammarata a 8; Campobello di Licata a 13 e Canicattì a 87. Casteltermini è a 4 persone attualmente in trattamento per Covid-19; Castrofilippo ha 2 contagiati, Cattolica Eraclea 1; Favara 19; Grotte 9, Joppolo Giancaxio 18, Licata 29, Menfi 31, Montevago 15 e Naro 5. Palma di Montechiaro ha - stando sempre al report diramato questa sera - 18 positivi; Porto Empedocle 22, Racalmuto 9, Raffadali 4, Ravanusa 37, Ribera 20, Sambuca di Sicilia ha un solo caso; San Biagio Platani ne ha 22, San Giovanni Gemini 4, Santa Elisabetta 3, Santa Margherita di Belìce ne ha 7, uno invece Santo Stefano Quisquina e ben 50 ne ha infine Sciacca. Sono Covid-free Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Comitini, Lucca Sicula, Montallegro, Realmonte, Siculiana, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula.