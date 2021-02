Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 4 ulteriori ricoveri e 2 nuove vittime

Una vittima ad Agrigento che è arrivata a 14 decessi da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus e una a Campobello di Licata che ha raggiunto quota 10 lutti. Sono saliti, complessivamente, a 148 i decessi registratisi - secondo quanto viene riportato dal bollettino dell'Asp - nell'Agrigentino. Per la giornata di ieri, l'azienda sanitaria provinciale effettuando 331 tamponi rino-faringei ha accertato 18 nuovi casi positivi e il totale dei contagiati, sempre da quando c'è l'emergenza sanitaria, è arrivato a 5.823. Ci sono stati però, purtroppo, anche 4 nuovi ricoveri e gli ospedalizzati agrigentini, ieri, risultavano essere 34. Buono il trend di guarigioni: ben 23 quelle di ieri.

I ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 27 persone. Di queste, 23 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 3 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. Restano fermi a tre i ricoverati in Terapia intensiva e a 4 gli agrigentini ospiti di strutture lowcare.

L'andamento

Agrigento - secondo il report dell'Asp - ha 49 "attualmente positivi"; 3 Alessandria della Rocca; 4 Aragona; 1 Bivona; 0 Burgio e Calamonaci; 2 Caltabellotta; 15 Camastra e 32 (-1) a Campobello di Licata dove, appunto, s'è registrato un nuovo decesso. Canicattì è rimasta ferma a 31 positivi, così come Casteltermini: 8; Castrofilippo: 4; Cattolica Eraclea: 5; Cianciana: 2 e Comitini sempre Covid-free. Favara - sul report Asp di ieri - risultava avere 45 contagiati, il giorno prima erano invece 52. Fermi i contagi a Grotte (0) e a Joppolo Giancaxio (1). Licata è passata invece da 62 a 66. Covid-free ancora Lucca Sicula e Menfi e fermi i contagi a Montallegro (5); Montevasgo (19); Naro (9); Palma di Montechiaro (23); Porto Empedocle (63 - che è un dato smentito dal sindaco Ida Carmina, ma riportato nel bollettino di ieri e del giorno prima dell'Asp); Racalmuto (3). Raffadali - sempre nel report dell'Asp - è passata da 11 a 16 contagi, Ravanusa ha invece 2 positivi (-1); 5 invece i contagiati a Realmonte. Calano, per fortuna, gli infettati di Ribera che è passata da 15 a 9. Covid-free rimangono Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula. San Giovanni Gemini resta con un solo positivo, 2 invece a Santa Elisabetta, 3 a Santa Margherita di Belìce; 24 (-1) a Sciacca e sempre 28 i contagiati di Siculiana.